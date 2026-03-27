“Los peces están muriendo”: Pescadores denuncian crisis por derrame mientras autoridades minimizan impacto en Tabasco

A más de 10 días del derrame de hidrocarburo en la zona de Dos Bocas, en Tabasco, las labores de limpieza continúan sin descanso; sin embargo, en el terreno, pescadores y habitantes de comunidades costeras aseguran que el impacto ambiental y económico es mucho mayor de lo que reconocen las autoridades.

Las imágenes captadas en canales de navegación, escoleras y zonas cercanas al río Seco muestran brigadas recolectando residuos de crudo, mientras embarcaciones trabajan para contener la contaminación.

Derrame de hidrocarburo en Tabasco: ¿Qué está pasando en la zona afectada?

De acuerdo con recorridos en campo, decenas de trabajadores con equipo especializado continúan retirando hidrocarburo del agua; las labores se concentran en puntos estratégicos del puerto petrolero y sus alrededores.

José Raúl Reyes, compañero de Azteca Noticias, reporta que la contaminación no solo afecta el canal principal, sino también cuerpos de agua cercanos, lo que amplía el alcance del problema. A pesar de estos esfuerzos, habitantes aseguran que la limpieza es insuficiente.

Dato mata relato | Mientras Semarnat minimiza el hecho, habitantes sacan 6 toneladas de crudo



Tuvieron que pasar 25 días para que la autoridad federal saliera a lavarse las manos. @aliciabarcena asegura que "no hay daño severo", pero en Jicacal, #Veracruz, la gente no esperó el… pic.twitter.com/ObRKShWkmG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 27, 2026

¿Cómo afecta el derrame a los pescadores en Tabasco?

Para quienes dependen de la pesca, la situación es crítica. Juan Luis, pescador local, señala que la actividad ha disminuido drásticamente: “La pesca está muy baja, hay poco producto y pocas ventas… Pues Pemex nada más está limpiando, pero no se pone a ver la economía del pescador”.

Otros testimonios, como el de Luciano Gómez, apuntan a un impacto directo en la fauna marina: “Está muy verde, se pone muy verde por lo que pasó ahora y pues eso hace afectado mucho, aqui lo que es el pez, los peces los ha matado pero por montones, miles de mojarras”, afirma, al describir la situación en el río Seco.

Lo peor es que la combinación de contaminación y aumento en costos, como el combustible, ha dejado a muchas familias sin margen económico.

¿Qué dicen las autoridades del derrame de hidrocarburo?

Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), representantes han asegurado que no se han detectado afectaciones graves a la fauna marina, y que actividades como la pesca continúan de forma regular.

“Y vimos que las actividades importantes o prioritarias de la región como es el tema ostrícola, la pesca, se continúa de manera regular, por lo tanto eso nos da confianza, nos da seguridad, de que no se ha afectado algún tipo de fauna marina”, señaló Salvador Heredia, representante de Semarnat.

Por su parte, las autoridades estatales han difundido mensajes en los que aseguran que las playas se encuentran limpias; sin embargo, esas declaraciones contrastan con los testimonios de pescadores y las imágenes captadas por Azteca Noticias en la zona.

Derrame en México: ¿Estamos ante un ecocidio?

Especialistas advierten que los derrames de hidrocarburos pueden tener efectos a largo plazo en ecosistemas marinos, afectando no solo a la fauna, sino también a las economías locales. En comunidades como Nuevo Torno Largo, San Andrés La Isla y Villa Puerto Ceiba, la preocupación crece ante la posibilidad de que la contaminación deje secuelas permanentes.

Mientras continúan las labores de limpieza y el debate sobre la magnitud del daño, queda una pregunta abierta: ¿se está atendiendo realmente la crisis… o solo se está intentando contener su impacto mediático?

