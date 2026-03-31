Más de 630 km de playas dañadas por hidrocarburos; activan operativo masivo

El impacto por la presencia de hidrocarburos en el Golfo de México ya tiene dimensión clara: 630.9 kilómetros de playas afectadas, confirmó el Gobierno federal, en lo que ya se perfila como una de las contingencias ambientales más extensas en la región en los últimos años.

Desde inicios de marzo, el recale de material aceitoso ha golpeado de forma intermitente las costas de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, extendiéndose a lo largo de cientos de kilómetros de litoral. La cifra no solo refleja la magnitud del problema, sino también el reto logístico y ambiental que enfrentan las autoridades para contenerlo.

Despliegue masivo: más de 3 mil elementos combaten el hidrocarburo

Las autoridades detallaron que más de 3 mil elementos participan en estas labores, con el apoyo de embarcaciones, aeronaves, vehículos y equipo especializado. Entre los recursos destacan barreras de contención, drones aéreos y submarinos, así como brigadas dedicadas al saneamiento de playas.

Hasta el corte más reciente, se han atendido decenas de playas, además de zonas sensibles como manglares y esteros. En cifras, se han recolectado cientos de toneladas de residuos tanto en costas como en mar abierto, además de cubrir cientos de kilómetros en labores de limpieza.

A pesar de estos avances, el recale de material continúa de forma intermitente, especialmente en Veracruz y Tamaulipas, debido a factores naturales como el oleaje, los vientos y los frentes fríos, que facilitan el desplazamiento del hidrocarburo hacia zonas costeras.

Vigilancia en Cantarell y posible origen natural

Uno de los puntos clave de atención es la zona de Cantarell, donde se instalaron barreras de contención y se realizan inspecciones técnicas en ductos e infraestructura petrolera para descartar daños.

Asimismo, se informó que parte del fenómeno podría estar relacionado con emanaciones naturales de hidrocarburos en el fondo marino, particularmente frente a las costas de Coatzacoalcos. Esta hipótesis se mantiene bajo análisis mientras continúan las investigaciones.

📄 #ComunicadoConjunto | Grupo Interinstitucional actualiza avances y refuerza acciones integrales ante presencia de hidrocarburos en costas del Golfo de México.#SomosMedioAmbiente pic.twitter.com/tSXyZ8nFS7 — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) March 31, 2026

Apoyos a comunidades y medidas preventivas tras manchas de hidrocarburo

El impacto no solo es ambiental. Comunidades costeras han manifestado preocupación por afectaciones a la pesca, el turismo y la salud. Ante ello, se anunciaron apoyos económicos, servicios médicos y acciones de empleo temporal para habitantes de las zonas afectadas.

Además, las autoridades emitieron recomendaciones claras a la población:



Evitar el contacto con material aceitoso en playas

Reportar cualquier hallazgo a instancias oficiales

Respetar las zonas acordonadas donde operan brigadas

Investigación en curso y posibles sanciones

Paralelamente, continúa la investigación para determinar el origen exacto del hidrocarburo. Se han inspeccionado embarcaciones en puntos clave como Coatzacoalcos, Dos Bocas y Tampico, con apoyo de la comunidad marítima internacional.

En este contexto, ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos ambientales. De confirmarse responsabilidades, las sanciones podrían incluir penas de prisión, multas económicas y la obligación de reparar el daño ambiental.

Mientras tanto, el Gobierno reiteró que mantendrá las acciones hasta mitigar por completo los efectos de este fenómeno en las costas del Golfo de México.

