Derrame en Veracruz: pobladores limpian solos mientras crece la crisis

A casi un mes del derrame de hidrocarburo en las costas del sur de Coatzacoalcos, Veracruz la situación sigue lejos de resolverse. Habitantes de la comunidad de Las Barrillas aseguran que han tenido que organizarse por su cuenta para limpiar el chapopote acumulado en playas, ante la falta de apoyo del gobierno estatal encabezado por Rocío Nahle García.

¿Qué está pasando con el derrame de hidrocarburo en Veracruz?

Comerciantes, pescadores y restauranteros coinciden en que no han recibido ayuda. Roberta Pacheco, restaurantera de la zona, asegura que la gobernadora no ha recorrido las playas afectadas, mientras que pescadores como Cosme Hernández señalan que las promesas de apoyo no se han cumplido.

Incluso, acusan que la gravedad del derrame ha sido minimizada, pese a la gran cantidad de residuos visibles en la zona. El impacto no solo es ambiental. La economía local está prácticamente paralizada.

Negocios dedicados a productos del mar, como la venta de ostiones, han visto caer sus ingresos, obligando a muchos a buscar otras formas de subsistir. “Hay que buscarle por otro lado”, dicen comerciantes que ya no pueden depender del turismo ni de la pesca.

Toneladas de chapopote y malos olores afectan a vecinos en Veracruz

En la zona, el chapopote recolectado ha sido acumulado cerca de áreas habitadas, incluso detrás de una escuela secundaria. Vecinos denuncian que los olores son intensos y ya afectan la vida diaria, además de que continúan llegando residuos desde otras playas como Jicacal.

¿Hay afectaciones a la fauna marina en Veracruz tras derrame de hidrocarburo?

La preocupación crece también por el impacto ecológico. En playas del estado se han reportado:



Aparición de tortugas con restos de chapopote

Muerte de delfines

Presencia de hidrocarburo en la arena

El biólogo marino Carlos Butrón advierte que el problema no debe minimizarse, ya que el daño alcanza a todo el ecosistema.Especialistas explican que la afectación va más allá de las especies visibles como: aves costeras (chorlitos), cangrejos y peces y otros organismos también están en riesgo, ya que el hidrocarburo altera toda la cadena ecológica de las playas.

El derrame ocurre en un momento crítico: previo a la temporada turística y al arribo de tortugas marinas. Expertos consideran que las acciones de limpieza han sido tardías y reflejan falta de preparación ante una contingencia ambiental de este nivel. Mientras tanto, el hidrocarburo sigue llegando a las costas, aumentando el riesgo para el turismo, la biodiversidad y la economía local.