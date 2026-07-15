¿De dónde salieron los audios? Marina del Pilar señala al exgobernador Jaime Bonilla por “presentarle” a supuestas autoridades de Estados Unidos y filtración de información

Fue este miércoles 15 de julio que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, declaró el origen de los audios que se han filtrado últimamente donde se le puede oír hablando con supuestas autoridades de Estados Unidos. La morenista señaló al exgobernador de la entidad, Jaime Bonilla, de haberle tendido una "trampa", pues, según lo que declaró, habría sido él quien la presentó con los agentes del FBI.

¿Qué dijo Marina del Pilar de los audios filtrados y de Jaime Bonilla?

🚨 “Fue una trampa”, dice Marina del Pilar sobre los audios filtrados



Como lo adelantamos en la columna de hoy: la gobernadora de Baja California acusa al ex gobernador, Jaime Bonilla de engañarla



Dice que fue este quien la acercó con los supuestos agentes del FBI para hablar pic.twitter.com/MLrgVwVXdK — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 15, 2026

Marina del Pilar acusa a Jaime Bonilla

La gobernadora en funciones culpó a Jaime Bonilla, militante del PT, de estar detrás de la filtración de audios donde ella habla de su situación en Estados Unidos y de posibles cargos en su contra.

Según lo que dijo Marina del Pilar, habría sido el exmorenista quien le presentó a los agentes en Tijuana el 15 de diciembre, con la promesa de ayudarla a resolver su problema de la visa.

¿Qué dicen los audios de Marina del Pilar?

En el material, la gobernadora se escucha preocupada y consternada sobre los cargos que levantaría Estados Unidos en su contra. Además, cuestionó a los supuestos agentes de los cargos exactos y si pedirían su extradición.

De los cargos, los agentes contestaron que solo se pueden conversar entre el fiscal y su defensa legal.

La conversación no frena ahí, pues Marina del Pilar pregunta qué información necesitan de ella e incluso ofrece dar datos de lo que sabe: "Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad"

Incluso hubo fricción entre las supuestas autoridades y la gobernadora, pues tras tres reuniones, le habrían dado una "última oportunidad" para decir lo que sabe, a lo que contestó: "Yo, la verdad, ya no quiero tener más reuniones... me hacen algo. Salgo de ahí y ya pasó algo. No he visto ningún avance...".

Marina del Pilar podría demandar a Jaime Bonilla

Tras acusarlo directamente, Marina del Pilar comunicó que no descarta iniciar un proceso legal en contra de Bonilla por la filtración de audios.

Calificó el material como manipulado y agregó que es probable que sigan saliendo más fragmentos de sus conversaciones.

🚨 “Fui víctima de una operación de engaño y de venganza política”



Dice la gobernadora de BC, Marina del Pilar



Acusa al ex gobernador Jaime Bonilla de buscar afectarla previo a las elecciones



Así el fuego amigo al interior de Morena pic.twitter.com/qMX27YSHFH — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 15, 2026

¿Quién es Jaime Bonilla?

Fue gobernador de Baja California tras ganar las elecciones con la coalición "Juntos Haremos Historia en Baja California", Morena, PES, PT.

Dejó Morena para unirse al Partido del Trabajo. Esto provocó que en 2023 el Consejo Estatal de Morena en Baja California los derechos en el partido.

Un juez lo vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones cometidos cuando era gobernador.