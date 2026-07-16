¿Adiós al registro de líneas telefónicas? Estudiante así busca no vincular la CURP con el número de celular

El registro de líneas telefónicas en México sigue siendo rechazado por la ciudadanía. Aunque el gobierno aplazó la fecha para vincular la Clave Única de Registro de Población (CURP) con los números de celular, la aceptación no parece ir a favor y el camino legal ha sido una opción.

Un joven estudiante de Derecho llamado Adrián Matos hizo frente a esta situación y buscó, mediante la vía jurídica, evitar el registro de su número telefónico como el gobierno ha pedido a las ciudadanía que lo haga ahora de manera escalonada.

¿Qué hizo el joven para evitar el registro de su número telefónico?

Adrián Matos dio a conocer que promovió un juicio de amparo indirecto contra el registro obligatorio de líneas telefónicas, es decir, un "escudo legal" contra la decisión del gobierno de que las personas deben vincular su línea con la CURP.

El estudiante de Derecho argumentó que tomó esta medida al no estar dispuesto a entregar al gobierno sus datos personales y por una vulneración a los derechos de las personas.

"Como hemos visto, el gobierno de Morena es profundamente irresponsable, profundamente incompetente y profundamente autoritario. La segunda razón es porque la inminente cancelación de las líneas telefónicas representa un riesgo para los derechos de protección de datos personales, acceso a las telecomunicaciones, acceso a internet y el derecho a la privacidad", expuso en un video en redes sociales.

🚨 El estudiante de Derecho, @matosadrian, presentó un juicio de amparo indirecto contra el registro obligatorio de líneas telefónicas.



Considera que pone en riesgo derechos de privacidad, acceso a Internet y protección de datos. pic.twitter.com/wKOXdtw3L5 — Irving (@IrvingPineda) July 15, 2026

¿Cuándo será el último día para registrar tu línea telefónica?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó que se dio una ampliación para el registro de las líneas telefónicas en México, medida que se dio a conocer cuando estaba por concluir la fecha límite para hacerlo, que era el 30 de junio de 2026.

El último día para hacerlo ahora será de acuerdo con la terminación del último dígito del número celular de las personas, lo cual tendrá que hacerse antes de 2027.

Las personas que tengan líneas de prepago tendrán que hacerlo de acuerdo con el nuevo calendario oficial que publicó la CRT.

¿Qué día te toca registrar tu número del celular?

Las nuevas fechas para que cada usuario realice la vinculación de su línea ante su empresa telefónica, son las siguientes:

Agosto

Dígito 0 - 15 de agosto

Dígito 1 - 31 de agosto

Septiembre

Dígito 2 - 15 de septiembre

Dígito 3 - 30 de septiembre

Octubre

Dígito 4 - 15 de octubre

Dígito 5 - 31 octubre

Noviembre

Dígito 6 - 15 de noviembre

Dígito 7 - 30 de noviembre

Diciembre

Dígito 8 - 15 diciembre

Dígito 9 - 31 diciembre