Los temas más relevantes de la mañanera de Sheinbaum hoy miércoles 15 de julio

Este miércoles se lleva a cabo la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum desde el Salón de la Tesorería, donde los integrantes del gabinete compartieron los reportes correspondientes a sus respectivas áreas antes de abrir los micrófonos para responder a las preguntas de los medios de comunicación. En Azteca Noticias te traemos el minuto a minuto y los detalles de la jornada.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy miércoles 15 de julio de 2026?

La acompañan: Luisa María Alcalde, consejera jurídica; Ingrid Gómez, subsecretaria de derecho a una vida libre de violencia; y Maribel Bojórquez, titular de la fiscalía especializada en delitos de violencia contra las mujeres (FGR). Hoy se presentará la iniciativa de sanción al feminicidio. Se busca con esta iniciativa que en todo el país se investigue de la misma manera este delito.

Primero, toma la palabra Luisa María Alcalde habla sobre la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el feminicidio. Por su parte, Ingrid Gómez, subsecretaria del derecho a una vida libre de violencias, agrega que esta ley general contiene todo lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas.

Contempla asistencia jurídica especializada y gratuita, la restitución o entrega del cuerpo de una manera digna y servicios de traducción cuando se trate de poblaciones indígenas. La iniciativa hoy se firma y será presentada ante el Congreso.

Respecto a la visita del presidente de Panamá, la presidenta dijo que terminando la mañanera se reunirá con él. Se hablará sobre temas económicos, culturales y un tema que solicitan sobre la neutralidad del Canal en lo que se está de acuerdo.

Sobre la salida de Ulises Lara de la FGR, la mandataria dice que las razones por las que salió es un asunto de la Fiscalía.