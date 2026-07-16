Lo más relevante de la mañanera de Sheinbaum hoy jueves 16 de julio, resumen EN VIVO
Aquí te traemos el resumen completamente en vivo de la mañanera de la presidenta hoy jueves 16 de julio; entérate antes que nadie de todo lo que se dijo en Palacio Nacional.
El Salón de la Tesorería volvió a encender los reflectores con una agenda cargada de temas que marcan el rumbo del país. En la sesión, el equipo presidencial dio los datos clave de la jornada para dar paso a los cuestionamientos de la prensa sobre las decisiones del gobierno. En Azteca Noticias te traemos el pulso real de lo que se vivió minuto a minuto.