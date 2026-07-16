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Lo más relevante de la mañanera de Sheinbaum hoy jueves 16 de julio, resumen EN VIVO

Aquí te traemos el resumen completamente en vivo de la mañanera de la presidenta hoy jueves 16 de julio; entérate antes que nadie de todo lo que se dijo en Palacio Nacional.

Lo más relevante de hoy jueves 16 de julio, resumen EN VIVO
Mañanera de Sheinbaum: Lo más relevante de hoy jueves 16 de julio, resumen EN VIVO|Gobierno de México.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

El Salón de la Tesorería volvió a encender los reflectores con una agenda cargada de temas que marcan el rumbo del país. En la sesión, el equipo presidencial dio los datos clave de la jornada para dar paso a los cuestionamientos de la prensa sobre las decisiones del gobierno. En Azteca Noticias te traemos el pulso real de lo que se vivió minuto a minuto.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy jueves 16 de julio de 2026?

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