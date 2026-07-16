¿Un año no le bastó? Noroña quiere permanecer más tiempo al frente del Senado

A unas semanas de que el Senado de la República renueve su Mesa Directiva para el próximo periodo ordinario de sesiones, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, volvió dar de qué hablar al plantear que la presidencia de la Cámara Alta no debería durar únicamente un año, sino extenderse durante todo el periodo legislativo o, al menos, por dos años.

La propuesta llega en un momento clave, ya que en septiembre deberá elegirse a la nueva persona que encabezará la Mesa Directiva y a lo que se le suma que tradicionalmente han existido acuerdos políticos para alternar la presidencia entre distintos grupos y, en diversos periodos, procurar la rotación entre hombres y mujeres.

Noroña considera insuficiente un año al frente del Senado

Durante una declaración pública, Fernández Noroña sostuvo que un año no es tiempo suficiente para desarrollar plenamente las responsabilidades que implica conducir los trabajos legislativos del Senado.

"Yo en lo personal creo que la presidencia debería ser por todo el periodo o por lo menos de dos años para que quien esté en la presidencia tenga oportunidad", expresó el legislador morenista.

Sus palabras fueron interpretadas como una defensa de ampliar la duración del cargo justo cuando se aproxima la renovación de la Mesa Directiva, prevista para el inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones.

🗣️ Al senador de @PartidoMorenaMx, Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona) no le bastó un año al frente de la Mesa Directiva del Senado, donde acumuló conflictos y enfrentamientos.



Ahora busca ocupar de nuevo el cargo, incluso pasando por alto acuerdos para rotar cada año,… pic.twitter.com/YDhgPpvAXk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2026

Advierte una postura más dura contra la oposición

Además de hablar sobre la duración de la presidencia, Fernández Noroña adelantó cuál sería su postura si logra permanecer al frente del Senado.

El senador aseguró que, desde su perspectiva, la oposición ha tenido demasiado margen durante los debates legislativos y afirmó que buscaría endurecer el trato hacia los grupos parlamentarios contrarios a Morena.

"Yo creo que le hemos dado demasiado juego a la oposición. Hay que traerla más a mecate corto, la verdad sea dicha", declaró.

Noroña y la sanción por violencia política de género

La discusión sobre una eventual continuidad de Fernández Noroña ocurre mientras el senador enfrenta otro frente legal.

Recientemente fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género, derivado de una resolución emitida por el Tribunal Electoral de Michoacán relacionada con un caso promovido por la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

El legislador ha señalado que impugnará esa determinación al considerar que podría afectar sus aspiraciones para presidir nuevamente el Senado.

La oposición rechaza que vuelva a presidir la Mesa Directiva

Las declaraciones del senador también provocaron críticas desde la oposición, donde varios legisladores manifestaron su desacuerdo con la posibilidad de que continúe al frente del Senado.

Uno de los posicionamientos más contundentes fue el del coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, quien cuestionó el comportamiento de Fernández Noroña y consideró que no reúne las condiciones para ocupar nuevamente la presidencia de la Cámara Alta.

Moreira afirmó que el senador mantiene una actitud de confrontación y lo acusó de ejercer violencia política contra las mujeres, además de señalar que su conducta resulta incompatible con un cargo que exige imparcialidad y conducción institucional.