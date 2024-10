Desalojan a cuentista y a su hija pequeña del Metro CDMX, ¿qué ocurrió? Entrevista

El pasado viernes 4 de octubre , por la tarde, se vivió un altercado entre policías del Metro CDMX y algunas usuarias, esto, porque retiraron a una mujer cuentista, Adriana Vaca, más conocida como “Adris Tlacuache”, junto a su hija de 7 años del vagón en el que se encontraban. El video rápidamente se viralizó y generó molestia entre las y los usuarios, quienes pidieron esclarecer el hecho.

Esto ocurrió en la estación Bellas Artes de la Línea 2 y el argumento del Metro CDMX para retirarla fue que se encontraba “pidiendo dádivas”. Ante esto, la cuentista se encontró en entrevista con Hechos AM para dar su testimonio.

“Fue verdaderamente terrorífico. No solo para mí, sino para mi hija, porque lo más importante de esto es que el tema central que ellos violentaron es que nos pusieron en riesgo de separarnos. Yo pensé, si me llevan con su intransigencia, con su incapacidad de solución, ¿a dónde me van a llevar y ¿a dónde van a llevar a mi hija?”, dijo Adriana.

Adriana afirmó que temía por su hija de apenas 7 años. Y señaló que ella buscaba una recuperación del tejido social a través de la narración de un cuento en lengua náhuatl y así tener una alternativa para obtener ingresos extras.

“No estaba vendiendo nada, las donaciones que la gente me hace lo hace con toda voluntad. Al final mi labor es de difusión de cultura y sí es en defensa de las infancias”.

SSC CDMX destaca que recibió un reporte para retirar a cuentista del Metro CDMX

“Los oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC fueron requeridos en la estación Nativitas de la Línea 2 del Metro, por dos personas quienes refirieron que, al interior del vagón, una mujer se encontraba pidiendo dádivas por lo que ingresaron para verificar la situación”, dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina a través de un comunicado.

Esto generó forcejeos entre los policías y las mujeres que intentaron proteger a la cuentista junto a su hija, pues consideraron que se trataba de un abuso de poder. Ante esto, se dio a conocer que fueron identificados los policías implicados y que serían presentados a rendir su declaración dentro de la Carpeta de Investigación instaurada.