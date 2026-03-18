La Fiscalía General del Estado de Puebla ha activado la Alerta Amber para cuatro adolescentes reportados como no localizados en distintas localidades de la entidad durante el mes de marzo de 2026. Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para cualquier información que permita dar con su paradero.

Jesús Sánchez Martínez (17 años)

Fue visto por última vez el 15 de marzo de 2026 en la colonia Nueva Jerusalén, Puebla, Puebla.



Rasgos Físicos: Cabello corto lacio negro, ojos café, estatura 1.55 m.

Señas Particulares: Cicatriz por quemadura en hombro derecho.

Vestimenta: Sudadera negra, chaleco de estambre azul marino, playera blanca, pantalón de gabardina caqui y tenis azules.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización del adolescente JESÚS SÁNCHEZ MARTÍNEZ, de 17 años de edad.



Fue visto por última vez en la colonia Nueva Jerusalén, Puebla. pic.twitter.com/uzntm2FRy2 — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) March 18, 2026

Janeli Briyit Ortiz Villegas (13 años)

Fue vista por última vez el 15 de marzo de 2026 en el municipio de Huauchinango, Puebla.

Rasgos Físicos: Cabello largo lacio negro, ojos café, estatura 1.45 m.

Señas Particulares: Cicatriz en la nuca y un lunar debajo de la oreja izquierda.

Vestimenta: Camisa a cuadros roja con azul marino, pantalón de mezclilla azul marino y botas café.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente JANELI BRIYIT ORTIZ VILLEGAS, de 13 años de edad.



Fue vista por última vez en el municipio de Huauchinango, Puebla. pic.twitter.com/UlZ2kRPeK7 — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) March 17, 2026

Anahí Sánchez Díaz (15 años)

Fue vista por última vez el 15 de marzo de 2026 en la colonia Miguel Hidalgo, Puebla, Puebla.

Rasgos Físicos: Cabello mediano lacio castaño oscuro, ojos café, estatura 1.50 m.

Señas Particulares: Lunar en la muñeca de la mano derecha.

Vestimenta: Suéter blanco, pantalón de mezclilla azul claro y tenis blancos.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente ANAHÍ SÁNCHEZ DÍAZ, de 15 años de edad.



Fue vista por última vez en la colonia Miguel Hidalgo, Puebla. pic.twitter.com/pKCS69dGzt — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) March 17, 2026

Cristian Abraham Luna Faguaga (15 años)

Fue visto por última vez el 14 de marzo de 2026 en el municipio de Tzicatlacoyan, Puebla.

Rasgos Físicos: Cabello corto ondulado castaño claro, ojos café claro, estatura 1.66 m.

Señas Particulares: Lunar en el labio lado derecho.

Vestimenta: Playera manga corta negra, pantalón de mezclilla negro y tenis grises. Usa lentes.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización del adolescente CRISTIAN ABRAHAM LUNA FAGUAGA, de 15 años de edad.



Fue visto por última vez en el municipio de Tzicatlacoyan, Puebla. pic.twitter.com/AXQjQp0wkV — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) March 18, 2026

¿Cómo funciona la Alerta Amber en México?

La Alerta Amber es un mecanismo nacional de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general. Su objetivo principal es la búsqueda y localización inmediata de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daño grave.

Para que una Alerta Amber sea emitida, las autoridades evalúan tres puntos clave:

Que la persona desaparecida sea menor de 18 años.

Que se cuente con información suficiente sobre el menor y las circunstancias de su desaparición.

Una vez recibida la denuncia ante el Ministerio Público, la Fiscalía correspondiente evalúa el caso. Si se cumplen los criterios, se difunde masivamente el formato oficial (como los presentados anteriormente) a través de redes sociales, medios masivos y telefonía móvil para generar una red de vigilancia ciudadana.

Si usted tiene información que ayude a localizar a alguno de estos jóvenes, comuníquese de inmediato a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada a los números: