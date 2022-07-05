Al menos 7 muertos y 5 desaparecidos deja derrumbe de glaciar

Cinco escaladores llevan 48 horas desaparecidos tras el derrumbe de un glaciar en los Alpes de Italia, que también dejó al menos siete personas muertas, una tragedia que los expertos atribuyen al aumento de las temperaturas.

Maurizio Fugatti, presidente de la región de Trento, confirmó que siete personas murieron tras el derrumbe de un glaciar en la Marmolada, el pico más alto de los Dolomitas, que mide 3.300 metros y que se extiende a lo largo de las regiones de Treno y Véneto.

“Los datos que tenemos hoy lamentablemente confirman que siete personas han muerto, cuatro de las cuales han sido identificadas oficialmente y dos que están en la última fase de identificación. La otra aún se desconoce. El número de personas dadas por desaparecidas se ha reducido a cinco”.

Añadió que la cifra de muertos podría aumentar ya que hay cinco escaladores que llevan 48 horas desaparecidos, a pesar de las búsquedas con helicópteros y drones en los últimos días.

Glacier collapses in Italian Alps today !



This reminds me when is Ma!no going to appear before ED ! pic.twitter.com/VPxE5qa5jy — Pushyamitra 🚩🇮🇳🪷🇮🇳🚩 (@pushyamitrsunga) July 3, 2022

Las autoridades de Italia informaron que los rescatistas realizan la búsqueda de los desaparecidos a pesar de la inestabilidad del pico, por ello utilizan drones y helicópteros para buscar a las víctimas a través de las señales de sus celulares.

Los coordinadores de rescate dijeron que una capa de polvo y escombros limitaba la efectividad de las búsquedas con drones y esperaban enviar equipos a la parte inferior del sitio el jueves, cuando se pronostica que el clima será más despejado en la zona del derrumbe.

“Este es un problema del que nos hemos dado cuenta hoy porque la actividad de los drones no nos ha dado los resultados que esperábamos. Eso es porque el hielo de la parte colapsada del glaciar se ha derretido, y al derretirse deja el polvo en la superficie”.

Altas temperaturas provocan derrumbe de glaciares

Gran parte de Italia se ha estado horneando en una ola de calor desde principios de verano y los científicos dijeron que el cambio climático estaba haciendo que los glaciares previamente estables fueran más difíciles de predecir.

