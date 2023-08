AMLO señala que los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno fueron posiblemente asesinados

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este viernes 18 de agosto, el mandatario señaló que los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, fueron “posiblemente asesinados”.

“Y que cuando me preguntan sobre los jóvenes de los altos de Jalisco que fueron secuestrados y posiblemente asesinados, que yo me burle”, dijo.

Cabe recordar que en la conferencia matutina del pasado 17 de agosto, el presidente AMLO se refirió a los jóvenes como “desaparecidos y asesinados"; sin embargo, este viernes aclaró que “posiblemente”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que posiblemente fueron asesinados los jóvenes de Lagos de Moreno, #Jalisco así lo relató en su mañanera pic.twitter.com/tbBhGkEah3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 18, 2023

AMLO niega que se haya burlado del caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco

Aunado a ello, negó nuevamente que se haya burlado del tema, como fue señalado anteriormente. Pues fue durante la mañanera del pasado miércoles 16 de agosto cuando, al ser cuestionado por el caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, AMLO comenzó a contar un chiste, por lo que fue acusado de evadir la pregunta e incluso burlarse.

“Me decía un amigo que, le decía su esposa: ‘Que me des doscientos pesos para ir al mercado; no oigo, por acá, por el otro (oído); que me des quinientos pesos para ir al mercado; mejor los doscientos’”. Tras esto, soltó una carcajada y se despidió de los presentes.

Al día siguiente, AMLO comenzó la conferencia hablando de esto y destacó que no tenía que disculparse porque había sido un invento de “los de siempre”.

“No escuché nada, tan es así que por eso conté ese chiste y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron, todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada, que yo me había burlado cuando me habían preguntado de los jóvenes que asesinaron”.

Sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, AMLO afirmó que es un caso que se está investigando y posteriormente se daría a conocer si la Fiscalía General de la República (FGR) atraería el caso, como lo está pidiendo el gobierno de Jalisco.