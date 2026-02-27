Desaparecidos en Mazatlán: Confirman dos detenidos por el plagio de cuatro turistas del Edomex

En un avance crucial para el caso de los turistas mexiquenses desaparecidos en Sinaloa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó este viernes 27 de febrero de 2026 la detención de dos personas relacionadas con el plagio. Los sospechosos fueron capturados en una operación coordinada entre la policía estatal de Sinaloa y el Gabinete de Seguridad Nacional.

De acuerdo con las declaraciones del secretario en la conferencia matutina de este viernes, la información obtenida a través de las comparecencias de los detenidos permitió la identificación de otros presuntos responsables de estos hechos violentos.

Turistas del Edomex en Mazatlán fueron interceptados en "razer"

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de febrero de 2026, cuando un grupo de seis personas originarias del Estado de México disfrutaba de un viaje recreativo en Mazatlán. Mientras se trasladaban en vehículos tipo Razer que habían rentado para una excursión, fueron interceptados por un grupo criminal.

Durante el ataque, los captores privaron de la libertad a los seis turistas; sin embargo, la estrategia de búsqueda y los hechos posteriores derivaron en la liberación de dos de las víctimas: Montserrat, hermana de los jóvenes desaparecidos, y su hija pequeña de nombre Dana. Ambas fueron localizadas con vida un día después del rapto, aunque el resto del grupo permanece con paradero desconocido.

#EnLaMañanera | Hay dos personas detenidas por el caso del secuestro en Mazatlán, #Sinaloa de la familia originaria del Estado de México, informó el secretario de #Seguridad, @OHarfuch https://t.co/zNMe3v5rSU pic.twitter.com/F4slU3QOMg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 27, 2026

La búsqueda de la familia Ramírez Sabino

A pesar de las capturas recientes, la incertidumbre persiste para la familia Ramírez Sabino, originaria de Santa Ana, Iztahuaca, en el Estado de México. Los cuatro hombres que continúan en calidad de desaparecidos son:



Omar Ramírez Sabino .

. Javier Ramírez Sabino .

. Gregorio Ramírez Sabino .

. Óscar García (cuñado de los hermanos).

La señora Verónica Sabino, madre de los tres hermanos, ha mantenido una exigencia constante hacia las autoridades federales para intensificar los rastreos.

... La @sspsinaloa1 y el @GabSeguridadMX detuvieron a dos personas relacionadas con estos hechos.



La información aportada con sus declaraciones, han permitido identificar a otros presuntos responsables; se continúa trabajando para su detención. — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) February 27, 2026

Según el reporte de las víctimas sobrevivientes, los captores obligaron a los hombres a descender de los vehículos y les cubrieron el rostro de inmediato, lo que dificultó el reconocimiento de los agresores al momento del incidente.

El secretario Harfuch enfatizó que los trabajos de inteligencia continúan para lograr la detención de los demás involucrados y, primordialmente, para rescatar de forma íntegra a los cuatro jóvenes mexiquenses.