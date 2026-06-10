Choque en Azcapotzalco: jóvenes estrellan camioneta frente a Metrobús Norte 45; hay heridos

Un fuerte accidente se registró este martes en la Ciudad de México (CDMX) luego de que una camioenta en la que circulaban varios jóvenes en la alcaldía Azcapotzalco.

El percance automovilístico ocurrió frente a la estación Norte 45 del la Línea 6 del Metrobús de la CDMX en Avenida Montevideo, dejando un saldo de seis personas lesionadas.

Conductor habría ido a exceso de velocidad

La camioneta involucrada quedó totalmente destrozada después de chocar con un una barda perimetral de una empresa y una luminaria en la colonia Industrial Vallejo.

Al parecer, la persona que conducía iba a exceso de velocidad y esto habría provocado que perdiera el control hasta terminar impactado, en una avenida muy transitada.

Menores iban en camioneta que chocó en Avenida Montevideo

En la camioneta particular de color gris viajaban al menos seis jóvenes de entre 16 y 19 años de edad, pero al circular sonbre Avenida Montevideo se impactaron hasta llegar a una zona peatonal.

Ante la gravedad del siniestro fue necesaria la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos para ayudar a salir a los jóvenes que quedaron en el interior de la camioneta, la cual quedó con daños severos en la carrocería.

Hospitalizan a tres lesionados tras choque en Azcapotzalco

Los tripulantes lesiionados fueron atendidos por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Personal de Protección Civil de la alcaldía Azcapotzalco y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se sumó a las labores de ayuda.

Tres de los seis lesionados tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir la atención médica correspondiente.

Hasta este momento se desconoce si la persona que iba conduciendo es menor de edad y si se encuentra en calidad de detenida o es alguna de las personas que fueron hospitalizadas.

Metrobús de CDMX atropella a menor de edad

En otro punto de la CDMX, se registró el atropellamiento de un menor de edad, quien fue impactado por una unidad del Metrobús.

El percance ocurrió en la calle de Xola esquina con Tajín, en la colonia Narvarte, por donde corre la Línea 2 del Metrobús.

La víctima es un adolescente de 17 años, quien fue atendido por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Medicas, pero se prevé que sea trasladado a un hospital para una mayor atención.

