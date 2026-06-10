Nueva carta de Farías Laguna asegura que los verdaderos culpables del huachicol están dentro del propio movimiento gobernante

El caso que involucra al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna sumó un nuevo capítulo esta noche. A través de una presunta carta difundida en exclusiva por el periodista Manuel López San Martín, el mando naval volvió a rechazar las acusaciones relacionadas con el delito de huachicol fiscal y denunció que se ha construido una narrativa para responsabilizarlo sin que, asegura, existan pruebas suficientes en su contra.

En el documento, lejos de asumir una posición defensiva, Farías Laguna sostiene que enfrenta un proceso marcado por versiones institucionales que, según afirma, buscan convertirlo en el responsable de una trama mucho más amplia.

⛽ La carta es durísima y lanza una advertencia a sus compañeros de partido. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna señala que "entre ellos están los verdaderos culpables" del huachicol#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/2xAtrXkl9a — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 10, 2026

Manuel Roberto Farías Laguna rechaza ser utilizado como "chivo expiatorio"

Uno de los mensajes más contundentes de la carta es la negativa del vicealmirante a aceptar el papel que, asegura, pretenden imponerle dentro de la investigación.

"Soy marino de carrera, no alguien que pueden usar como les plazca, como chivo expiatorio", señala en el escrito.

La frase resume el eje central de su defensa: la idea de que las instituciones habrían construido una narrativa de culpabilidad antes de demostrar plenamente su responsabilidad en los hechos que se investigan.

El señalamiento resulta especialmente delicado porque apunta directamente al manejo político y mediático del caso. Más que discutir únicamente aspectos jurídicos, el militar cuestiona la forma en que se ha presentado su situación ante la opinión pública.

🚨En exclusiva, nueva carta del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna



Le dice a Sheinbaum que entre “sus compañeros de partido están los verdaderos culpables” del huachicol



“No (soy) alguien que pueden usar como les plazca, como chivo expiatorio”



10pm, por @adnnoticiasmx pic.twitter.com/oW34M2cSgT — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 10, 2026

El vicealmirante exige acceso total a las pruebas del caso

Otro de los reclamos expuestos en la carta está relacionado con el derecho a la defensa. Farías Laguna asegura que aún desconoce la totalidad de los elementos que se han presentado en su contra y exige conocer todas las pruebas utilizadas para sustentar las acusaciones.

Según su versión, durante los últimos meses se ha privilegiado la difusión de señalamientos por encima de la presentación transparente de evidencias. En ese contexto, sostiene que se le ha negado la posibilidad de responder en igualdad de condiciones.

Una carrera de más de 30 años en la Marina, en el centro de la polémica

En la misiva, el vicealmirante también hace referencia a su trayectoria dentro de la Armada de México.

Recuerda que dedicó más de tres décadas al servicio naval y que alcanzó uno de los rangos más altos dentro de la institución. Por ello, considera injusto que toda esa carrera quede reducida a una serie de acusaciones que, insiste, todavía no han sido plenamente demostradas.

Su argumento busca contrastar el historial profesional que construyó durante años con la imagen de presunto responsable que hoy domina la discusión pública.