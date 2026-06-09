Murió atropellada por Metrobús de CDMX: abuelita solo quería cruzar la calle

Una mujer de la tercera edad perdió la vida la tarde de este martes 9 de junio de 2026 al ser atropellada por una unidad del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX).

El accidente se registró a la altura de la estación La Salle de la Línea 2 del Metrobús de CDMX, que corre de Tacubaya a Tepalcates, en la zona oriente de la capital.

Señora iba a cruzar la avenida cuando fue atropellada

La unidad del Metrobús de CDMX atropelló y mató a la mujer de la tercera edad cuando ella intentaba cruzar el Eje 3 Sur Benjamin Franklin y Carlos B. Zetina, en la colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Al momento se desconoce quién tuvo la culpa, pero serán las autoridades quienes revisen el caso y se pueda determinar cómo sucedieron los hechos.

Detienen a conductor de Metrobús de CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arrobaron hasta el lugar, en tanto, el conductor de la unidad 2345 fue detenido como presunto responsable.

El conductor ha sido trasladado a la agencia del ministerio público correspondiente de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, donde se definirá su situación legal.

Los oficiales acordonaron el área para para que peritos de la fiscalía capitalina pudieran proceder al levantamiento del cuerpo.

Mujer se habría cruzado cuando Metrobús tenía luz verde

A través de un comunicado, el Metrobús dio a conocer que la mujer al parecer habría intentado cruzar la vialidad cuando la unidad tenía la luz verde del semáforo.

De acuerdo con las cámaras de la unidad, esta circulaba sobre Eje 4 Sur Benjamín Franklin, entre avenida Revolución y calle Carlos B. Zetina, en su carril confinado y presuntamente la mujer cruzó de manera intempestiva, lo que provocó el impacto.

De inmediato, el operador detuvo la marcha y dio aviso al Centro de Control para solicitar los servicios de emergencia. Al lugar arribó personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para valorar a la persona y se determinó que no tenía signos vitales.

Desalojan unidad del Metrobús de CDMX tras atropellamiento de mujer

El Metrobús de CDMX informó que la unidad involucrada en este hecho de tránsito fue desalajada y se mantuvo en el sitio, mientras se realizaban las labores de atención, en tanto, afirmó que no hubo personas lesionadas a bordo.

Confirmó que el operador fue puesto a disposición de las autoridades y aseguró que el Metrobús colaborará con la autoridad correspondiente en lo que se requiera para esclarecer los hechos.