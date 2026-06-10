Las únicas colonias que pueden usar el tarjetón virtual para entrar a la primera milla del Estadio Ciudad de México

Debido a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se disputarán en la capital, las autoridades anunciaron el plan “Última Milla", el cual operará alrededor del Estadio Ciudad de México a partir de este jueves 11 de junio.

Desde el día de la inauguración del Mundial 2026, vecinos de colonias aledañas al estadio deberán contar con el Tarjetón Digital Coyoacán, el cual permitirá a los residentes circular y estacionarse en la zona durante los días de partido.

El acceso en automóvil o moto estará reservado sólo para quienes se hayan registrado dentro del perímetro de control, por lo que las personas que vivan en la zona tienen horas para tramitar su Código QR.

¿Qué colonias pueden obtener el Tarjetón Digital Coyoacán?

El programa está dirigido únicamente a habitantes que residen dentro de la llamada Última Milla alrededor del Estadio Ciudad de México; específicamente para la alcaldía Coyoacán.

Las colonias contempladas son:



El Caracol

La Zorra

Media Luna

Joyas del Pedregal

Bosques de Tetlameya

Cantil del Pedregal

Asimismo, el tarjetón está destinado para algunas secciones de:



Pedregal de Santa Úrsula

Pueblo de Santa Úrsula

Coapa

Horarios en que funcionará el control de acceso para vecinos de Coyoacán

Durante los días en que se disputen partidos en el Estadio Ciudad de México se activará un dispositivo especial de movilidad.

De esta forma, las restricciones comenzarán ocho horas antes del inicio de cada encuentro y se mantendrán hasta ocho horas después de que termine el partido.

Durante ese periodo, únicamente los vehículos registrados mediante el Tarjetón Digital podrán ingresar a la zona controlada.

¡Toma nota! Hasta el momento, los partidos programados en la capital del país se jugarán en las siguientes fechas y horarios:



Jueves 11 de junio, 13:00 horas

Miércoles 17 de junio, 20:00 horas

Miércoles 24 de junio, 19:00 horas

Martes 30 de junio, 18:00 horas

Domingo 5 de julio, 15:00 horas

🚙 ¿Vives en las cercanías del Estadio Azteca?

🤔 ¿Tienes dudas sobre el Tarjetón Digital? ¡Aquí te respondemos todo! 👉https://t.co/WDIFVEyoA6#CoyoacánEsLaSede 🏟️⚽️ pic.twitter.com/DSG1xuwVDW — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) June 1, 2026

¿Cómo tramitar el Tarjetón Digital para ingresar a la zona del estadio?

Debido a que faltan horas para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los residentes deben acudir al módulo instalado en el Centro de las Artes Santa Úrsula (CASU).

Mismo que se encuentra ubicado en la esquina de la calle San Ricardo y Avenida Santa Úrsula, en la alcaldía Coyoacán.

Para completar el registro será necesario presentar:



Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia de conducir)

Datos completos del vehículo o motocicleta

Comprobante de domicilio

Las personas que viven en una vivienda rentada también podrán obtener el beneficio presentando contrato de arrendamiento vigente o comprobantes recientes de servicios.

Lista de calles cerradas cerca del Estadio Ciudad de México

¡Ojo! Autoridades ya tienen prevista la lista de calles que tendrán restricciones viales en los alrededores del inmueble. Entre las vialidades que podrían registrar cierres se encuentran:

