“Partido que llega, partido que roba”: Así fue el reclamo de un paciente por bloqueos de la CNTE en CDMX

Los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México (CDMX) no sólo han provocado afectaciones viales, sino también han impactado directamente a comerciantes, trabajadores y pacientes.

Este martes 9 de junio, la marcha sobre Calzada de Tlalpan y la suspensión del Tren Ligero dejaron a miles de personas sin alternativas para llegar a sus destinos. Pero a pesar del caos, ¿qué hicieron las autoridades para llegar a una solución?

“Partido que llegue, partido que roba a México” el hartazgo de los bloqueos en CDMX

Con un sistema de salud colapsado, donde conseguir una cita médica puede llevarte meses, perder la consulta no es una opción, y esta desesperación se vio reflejada la mañana de este martes.

Un hombre, que se dirigía a una consulta médica en el Instituto Nacional de Cancerología, expresó su frustración por los cierres viales. El paciente explicó que debía acudir a una cita, pero al ver la calle bloqueada por policías, supo que no iba a tener manera de cómo llegar.

“No tengo un riñón, si no llego a mi cita ya no me van a recibir después”, reclamó mientras intentaba avanzar. Molesto por la situación, segundos más tarde dijo: “Partido que llega, partido que roba a México”.

Pero este hombre no fue el único afectado, ya que un adulto mayor también pidió a los elementos de seguridad que lo dejaran pasar pues llevababa caminando desde la estación "Las Torres" del Tren Ligero.

Un adulto mayor solicitó a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que le permitieran el paso durante el bloqueo registrado en la Calzada de Tlalpan por la presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El ciudadano detalló que… pic.twitter.com/zJUqxPii9l — Ventana Pública (@ventanaXpublica) June 9, 2026

CNTE intentó avanzar hacia el Estadio Ciudad de México

Durante la marcha de este martes, integrantes de la CNTE buscaron avanzar sobre Calzada de Tlalpan con dirección al Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, a la altura de División del Norte encontraron un operativo integrado por más de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

#AlertaVial | 🚨 Autoridades retiraron la grúa vandalizada por integrantes de la #CNTE en Calzada de Tlalpan, a la altura de División del Norte.



Con esta acción se liberó por completo la circulación hacia el sur, tras las afectaciones provocadas por la presencia de… pic.twitter.com/ty1yoELVf7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 9, 2026

Las autoridades impidieron el avance de los manifestantes argumentando que la zona debe mantenerse bajo resguardo debido a la justa deportiva que está a nada de iniciar.

Por su parte, representantes del magisterio señalaron que el diálogo con el gobierno continúa sin ofrecer soluciones concretas a sus demandas.

