¡Macabro hallazgo! Encuentran a un hombre sin vida en edificio de Tlatelolco; vecinos ya reportaban un fuerte olor

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad, fue encontrado sin vida al interior de un departamento, ubicado en uno de los edificios de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco; vecinos de la zona habían reportado un fétido olor.

El cuerpo del hombre fue encontrado en estado de descomposición

Elemento de la policía capitalina acudieron al lugar de los hechos después de que algunos vecinos reportaran sobre el fuerte olor que se desprendía del interior del departamento 204; oficiales acudieron a verificar el inmueble.

Al ingresar a la unidad habitacional, localizaron a un hombre de 50 años, sin signos vitales y en aparente estado de descomposición.

Tras el hallazgo del cadáver, la zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

#AlMomento | Movilización de cuerpos de emergencia en Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc.



Vecinos alertaron sobre una persona sin vida dentro de un departamento del edificio Sinaloa.



Autoridades confirmaron el deceso y en breve ampliarán la información.



El reporte es de… pic.twitter.com/2cnLF44gDv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 9, 2026

Sin rastro de violencia ni familiares: Las incógnitas del hallazgo en Tlatelolco

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa de muerte del hombre de 50 años ni si el cuerpo presentaban indicios de violencia. Se desconoce si la víctima ya fue reconocida por alguno de sus familiares.

Por el momento se desconoce la identidad de la víctima; vecinos del lugar no dieron detalles sobre el hombre de 50 años, por lo que se desconoce si el sujeto contaba con un buen estado de salud o alguna enfermedad que provocara su fallecimiento.

Personal de servicios periciales y agentes de la Policía de Investigación realizaron el levantamiento de evidencias y ordenaron el traslado del cuerpo al anfiteatro ministerial, donde se iniciará un capeta de investigación.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no brindaron más detalles sobre el caso, por lo que se esperan los resultados de las investigaciones para conocer la causa de muerte.

¿Qué pasa cuando hallan un cadáver dentro de un domicilio en CDMX?

Tras el hallazgo de un cadáver dentro de un domicilio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activa el protocolo de primer respondiente.

La escena del lugar es asegurada y acordonada para no alterar los indicios, posteriormente, el personal de Servicios Periciales realiza el levantamiento y traslado al anfiteatro para determinar la causa de muerte