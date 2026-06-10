Copa Mundial de la FIFA 2026™: Guía completa para turistas que quieran denunciar un delito
En caso de ser víctimas de algún delito, turistas que acudan a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ así podrán recibir ayuda de las autoridades para denunciar.
A dos días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las autoridades en México anunciaron una estrategia para que turistas nacionales y extranjeros que sean víctimas de algún delito puedan denunciar.
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este martes 9 de junio de 2026 el paso a paso que se deberá seguir y los delitos que las personas afectadas pueden denunciar.
¿Qué delitos se podrán denunciar ante la FGR?
Las autoridades ministeriales brindarán ayuda a la afición nacional o internacional para orientarle o iniciar una investigación ante la posible comisión de algún delito federal.
Personal de la FGR podrá atender delitos que le competan investigar, tales como:
- Delitos contra la salud
- Delincuencia organizada
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero
- Trata de personas
- Delitos fiscales y financieros, como defraudación fiscal y contrabando
- Portación, posesión o uso de armas de fuego y explosivos
¿Dónde se podrá denunciar un delito durante la justa mundialista?
La FGR pondrá a disposición de cualquier persona que lo necesite, las 32 Fiscalías Federales del país, con particular énfasis en sedes mundialistas como la Ciudad de México, Guadalajara en Jalisco, y Monterrey en Nuevo León.
Si fuiste víctima o presenciaste un delito, puedes pedir ayuda al personal de la FGR que estará en:
- Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)
- Aeropuerto Internacional de Toluca
Destinos turísticos como:
- La Paz y Los Cabos en Baja California Sur
- Acapulco en Guerrero
- Puerto Vallarta en Jalisco
- Cancún y Tulum en Quintana Roo
La FGR puso en operación un sitio web para poder hacer denuncias en línea en el siguiente enlace:
fgr.org.mx/en/FGR/Mundial2026
¿Cómo denunciar en línea en la FGR en tu visita a la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Al ingresar al micrositio, se podrá iniciar una denuncia en línea tras llebar un formulario con informaciín requerida de la persona denunciante y sobre cómo ocurrieron los hechos.
El portal también da la opción de localizar las oficinas de la FGR más cercanas en la ciudad donde se encuentren las víctimas para acudir a denunciar.
También viene un directorio con números telefónicos del Centro de Atención Ciudadana donde se proporciona ayuda permanentemente, además de consultar información útil de derechos y obligaciones de las y los extranjeros, o canalizarse al número de emergencia 911.
Mensaje a medios de la Fiscal General de la República, @ErnestinaGodoy_, con relación a una estrategia que permitirá orientar a la afición nacional e internacional para iniciar una investigación ante la posible comisión de algún delito federal, ante el inicio de la justa…— FGR México (@FGRMexico) June 9, 2026