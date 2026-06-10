Copa Mundial de la FIFA 2026™: Guía completa para turistas que quieran denunciar un delito

A dos días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las autoridades en México anunciaron una estrategia para que turistas nacionales y extranjeros que sean víctimas de algún delito puedan denunciar.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este martes 9 de junio de 2026 el paso a paso que se deberá seguir y los delitos que las personas afectadas pueden denunciar.

¿Qué delitos se podrán denunciar ante la FGR?

Las autoridades ministeriales brindarán ayuda a la afición nacional o internacional para orientarle o iniciar una investigación ante la posible comisión de algún delito federal.

Personal de la FGR podrá atender delitos que le competan investigar, tales como:



Delitos contra la salud Delincuencia organizada Operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero Trata de personas Delitos fiscales y financieros, como defraudación fiscal y contrabando Portación, posesión o uso de armas de fuego y explosivos



¿Dónde se podrá denunciar un delito durante la justa mundialista?

La FGR pondrá a disposición de cualquier persona que lo necesite, las 32 Fiscalías Federales del país, con particular énfasis en sedes mundialistas como la Ciudad de México, Guadalajara en Jalisco, y Monterrey en Nuevo León.

Si fuiste víctima o presenciaste un delito, puedes pedir ayuda al personal de la FGR que estará en:



Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA

Aeropuerto Internacional de Toluca

Destinos turísticos como:



La Paz y Los Cabos en Baja California Sur

Acapulco en Guerrero

Puerto Vallarta en Jalisco

Cancún y Tulum en Quintana Roo

La FGR puso en operación un sitio web para poder hacer denuncias en línea en el siguiente enlace:

fgr.org.mx/en/FGR/Mundial2026

¿Cómo denunciar en línea en la FGR en tu visita a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Al ingresar al micrositio, se podrá iniciar una denuncia en línea tras llebar un formulario con informaciín requerida de la persona denunciante y sobre cómo ocurrieron los hechos.

El portal también da la opción de localizar las oficinas de la FGR más cercanas en la ciudad donde se encuentren las víctimas para acudir a denunciar.

También viene un directorio con números telefónicos del Centro de Atención Ciudadana donde se proporciona ayuda permanentemente, además de consultar información útil de derechos y obligaciones de las y los extranjeros, o canalizarse al número de emergencia 911.