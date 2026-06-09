A minutos de abrir el Metro CDMX y la Línea B ya va LENTA, señalan usuarios: Avance de trenes en vivo
Así va el avance del Metro CDMX hoy en vivo, con toda la información de las 12 Líneas de este sistema de transporte para que llegues a tiempo a tus actividades.
Sabemos lo importante que es que llegues a tiempo a tu destino por eso traemos para ti el reporte del Metro CDMX hoy con el avance de trenes y retrasos este martes 9 de junio 2026, en vivo.
A minutos de abrir el Metro CDMX y la Línea B ya va LENTA, señalan usuarios: Avance de trenes en vivo
¿Por qué va lenta la Línea B?
Usuarios reportan que, a minutos de la apertura del Metro CDMX, la Línea B tiene un avance lento. El Sistema de Transporte ya menciona que se agiliza la circulación.
Pues avancen linea B, hay gente que si ocupa ir a trabajar— Basil Albaz (@Aram_122393) June 9, 2026