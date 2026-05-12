¡Se va a caer el cielo! Estados más afectados por las lluvias esta segunda semana de mayo

El clima en México no deja de sorprendernos. Este lunes 11 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó las alertas por lluvias en distintos estados de la república mexicana.

¿Por qué hay lluvias en México? El culpable es el frente frío número 50, que al juntarse con canales de baja presión, va a descargar toda su fuerza en el oriente y centro del territorio nacional.

Los estados donde habrá más lluvias esta semana

Si vives en el noreste o el centro, es momento de tomar precauciones. Para este inicio de semana, se esperan lluvias torrenciales (de esas que inundan calles en minutos) en:



Hidalgo

Puebla

Veracruz

Además, habrá lluvias intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro. En el Estado de México, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca, las precipitaciones también serán muy fuertes, por lo que el riesgo de encharcamientos y caída de granizo es bastante alto.

¿Habrá lluvias en la CDMX y el Edomex esta semana?

Para la Ciudad de México y el Estado de México, el pronóstico indica lluvias fuertes y chubascos. No se espera que sea tan extremo como en Veracruz, pero sí lo suficiente para complicar el tráfico y causar descensos de temperatura.

Lo mejor es cargar con el impermeable, ya que estas lluvias suelen venir acompañadas de descargas eléctricas.

¿En qué estados de México seguirá el calor extremo?

Mientras el centro del país se refresca, en el otro extremo la situación es crítica. La ola de calor se mantiene firme en 18 estados.

En zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, el termómetro va a superar los 45 °C.

Es un calor peligroso que requiere mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol, especialmente en las horas pico.

¿Dónde habrá vientos fuertes y tolvaneras?

El frente frío no solo trae consigo lluvias; también viene con vientos. Se esperan rachas de viento de entre 50 y 70 km/h en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Estas ráfagas son capaces de derribar anuncios publicitarios o árboles, y en las zonas más secas del norte, podrían provocar tolvaneras.

¿Cuándo habrá mejor clima en México?

De acuerdo con el pronóstico extendido, para el miércoles 13 de mayo el frente frío empezará a perder fuerza y las temperaturas comenzarán a subir gradualmente en el norte y centro. Sin embargo, hacia el jueves y viernes, la humedad del Pacífico volverá a generar chubascos en el occidente y sur de México.