Crisis en Playa Paraíso: Derrame de crudo desploma ventas de mariscos y afecta al turismo

La situación económica y ambiental en Playa Paraíso, Tabasco, atraviesa un momento crítico debido a la presencia de residuos de hidrocarburo en la región. Los residentes y comerciantes locales se encuentran en un estado de incertidumbre constante, ya que el flujo de visitantes y el consumo de alimentos del mar han sufrido una caída drástica por el derrame de petróleo.

Según los reportes de los propios habitantes, la demanda de productos y servicios ha disminuido en un 60 por ciento, una cifra que refleja el impacto directo de la contaminación en el sustento de las familias que dependen de la actividad turística y pesquera.

🚨🛢️ Derrame crece… y la indignación también



El desastre en el Golfo de México ya suma al menos 51 puntos con presencia de hidrocarburo: 9 en Tabasco y 42 en Veracruz.



En playas, el golpe es doble: ambiental y económico. Restauranteros reportan caída de hasta 60% en ventas,… pic.twitter.com/FztMYd2G6T — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2026

Golpe al bolsillo: Ventas de comida caen 60 por ciento por miedo al crudo

A pesar de que las brigadas encargadas de la recuperación ambiental iniciaron las tareas de saneamiento desde hace tres días, los esfuerzos parecen ser insuficientes para recuperar la confianza de los consumidores.

Los turistas que arriban a la zona muestran una resistencia evidente a realizar compras, especialmente en lo que respecta a los alimentos preparados. Existe un temor generalizado entre los visitantes sobre la posibilidad de ingerir mariscos que estén contaminados por las sustancias químicas presentes en el agua, lo que ha paralizado la dinámica comercial que normalmente caracteriza a este destino tabasqueño.

La limpieza de Pemex bajo la lupa: El uso de drones en la laguna

De acuerdo con los testimonios recabados entre los lugareños, el manejo de la contingencia por parte de Petróleos Mexicanos ha generado dudas y observaciones específicas sobre los métodos empleados para la limpieza.

Los habitantes de la zona aseguran haber visto cómo los trabajadores de la empresa estatal utilizaron tecnología aérea para combatir el vertido. En concreto, señalan que mediante el uso de drones se esparció un polvo especial sobre las manchas de crudo.

Según testigos, este material tuvo la función de encapsular el hidrocarburo, provocando que la sustancia se sumergiera y se depositara directamente en el lecho de la laguna.

Tres días de labores de saneamiento sin resultados para el turismo

Este martes, el panorama en Playa Paraíso dista mucho de ser el ideal, pues las secuelas del incidente son visibles tanto en el entorno natural como en la nula actividad de los negocios locales.

La preocupación principal de la comunidad es que el ocultamiento del combustible en el fondo del cuerpo de agua no soluciona el problema de raíz y mantiene viva la percepción de riesgo sanitario entre quienes solían frecuentar el lugar. Mientras tanto, los trabajadores del sector servicios esperan que las condiciones mejoren, aunque el panorama actual de un 60 por ciento de reducción en sus ingresos pone en jaque la estabilidad financiera de la zona.

