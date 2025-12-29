Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca deja 13 muertos: difunden lista de lesionados
El Tren Interoceánico con destino a Coatzacoalcos, Veracruz, transportaba más de 200 pasajeros cuando el vagón principal descarriló y dejó más de una decena de muertos.
Este domingo 28 de diciembre, el Tren Interoceánico que cubría la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos sufrió un descarrilamiento mientras avanzaba con más de 200 pasajeros a bordo, dejando un saldo preliminar de 13 personas muertas y al menos 98 lesionadas.
Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca deja 13 muertos: últimas noticias del accidente
FGR investiga causas del accidente en Oaxaca
Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que se inició una carpeta de investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.
Difunden lista de lesionados tras accidente HOY en Oaxaca
Consulta la lista completa de personas lesionadas tras el accidente del megaproyecto que hoy está empañado por la tragedia.
Confirman la muerte de pasajeros tras descarrilamiento del Tren Interoceánico
Después de varias horas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido a la altura de Nizanda, la Secretaría de Marina (Semar) confirmó que el accidente dejó un saldo preliminar de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas.
En el tren viajaban más de 200 personas, por lo que la cifra de víctimas podría aumentar conforme terminen las tareas.
¿Quiénes son los lesionados tras descarrilamiento del Tren Interoceánico?
Tras el accidente ocurrido la mañana de este domingo, IMSS Bienestar publicó la lista de lesionados:
29 pacientes son atendidos en el Hospital IMSS Bienestar de Matías Romero, 22 en el Hospital de Juchitán y 11 en el Hospital de Ixtepec, todos en el estado de Oaxaca.
Hasta este momento, se cuenta con la identificación de las siguientes personas lesionadas:
Hospital IMSS Bienestar de Juchitán:
- Martha Lidia Santiago Antonio
- Liliana del Carmen González Cruz
- Nahomi Katerine Ríos Vásquez
- Gilberta Josefina Calvo Vásquez
- Abigail Lizárraga Arias
- María Fernanda Serrano Moreno
- Elidia de la Cruz López
- Jorge Alberto Hernández
- Ximena Ríos
- Luis Augusto Kat Canto
- Livia A. Alvarado
- Akwjo Salazar Rodríguez
- Ulises Jáuregui García
- Calli Santiago Antonio
- Tiare Deyanira Mendoza Hernández
- Nelli Rosario Arana Serrano
- Mellani Zaragoza Medina
- Abril Solórzano Cruz
- Víctor Ventral Ordóñez
- Miguel Ángel Fabre Bajaron
- Patricia Castro Sánchez.
Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec:
1. Gustavo Alejandro del Toro González
2. Felipe Calvo Chipas
3. Guadalupe Ruiz Zambrano
4. María del Carmen Chiñas Reyes.
Se descarrila Tren Interoceánico en Oaxaca
Este domingo 28 de diciembre, se registró un accidente ferroviario en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, luego de que el tren saliera de la estación Salina Cruz con destino a Coatzacoalcos, Veracruz.
El descarrilamiento ocurrió a la altura de Nizanda, Oaxaca, cuando la locomotora principal se salió del camino, provocando pánico entre las 241 personas que viajaban a bordo.
