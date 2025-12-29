Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca deja 13 muertos: difunden lista de lesionados

Este domingo 28 de diciembre, el Tren Interoceánico que cubría la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos sufrió un descarrilamiento mientras avanzaba con más de 200 pasajeros a bordo, dejando un saldo preliminar de 13 personas muertas y al menos 98 lesionadas.

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te informamos minuto a minuto sobre lo que ocurre en la zona, las labores de emergencia, y las investigaciones en curso en una obra que fue presentada como motor de desarrollo, pero que este domingo quedó marcada por la tragedia.