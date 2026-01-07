FGR y Marina blindan el lugar del accidente del Tren Interoceánico; hermetismo total

Hoy se cumplen 10 días de la tragedia que marcó el fin de año en el Istmo de Tehuantepec. A pesar del tiempo transcurrido desde el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre, el silencio oficial impera. Hasta el momento, no existe información sobre el retiro de los vagones siniestrados y la zona permanece bajo un estricto cerco militar.

En un recorrido realizado por Fuerza Informativa Azteca en la llamada “Zona Cero”, a la altura de la comunidad de Chivela (municipio de Asunción Ixtaltepec), se constató que el acceso es imposible para cualquier persona ajena a la investigación.

FGR y Marina: Peritajes a puerta cerrada

Aunque las autoridades no han emitido comunicados recientes, la actividad en el lugar es intensa. Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) mantienen el control total del área.

“Sí se siguen realizando trabajos... digamos trabajos periciales”, confirmó escuetamente un elemento de la Marina que resguarda el perímetro, negando el paso a la prensa.

Además de los peritajes forenses para determinar la causa mecánica o humana del accidente que dejó 14 fallecidos, se observó la presencia de trabajadores realizando estudios del terreno.

“No sabría decirle, pregúntale a la gente de la Marina mejor... nosotros estamos realizando trabajos de topografía”, comentó uno de los técnicos en la zona.

Solo quería ayuda: el testimonio de una sobreviviente del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Jornadas hasta la noche sin retirar los vagones

Luis Alberto Ruiz, agente municipal de Chivela, confirmó que el gobierno federal no ha dejado de operar en el tramo de la Línea Z, aunque los avances no sean visibles para la opinión pública.

“Siguen trabajando, hasta ya noche se van, hasta las 8 de la noche se van las compañías. Están haciendo maniobras aún en el tramo que sucedió el accidente”, detalló la autoridad local.

Pese a estas maniobras, los vagones volcados continúan en el sitio, convertidos en una dolorosa postal de la tragedia mientras las investigaciones avanzan con lentitud y secrecía.

11 sobrevivientes siguen luchando

Mientras en Oaxaca se busca la verdad técnica, en los hospitales se libra la batalla por la vida. El último reporte indica que 11 personas continúan hospitalizadas a consecuencia de las heridas sufridas en el descarrilamiento.

Los pacientes se encuentran distribuidos en hospitales de tres estados, dependiendo de la gravedad de sus lesiones: Oaxaca, Ciudad de México y Mérida, Yucatán.