AMLO atribuye descarrilamiento del Tren Maya a un error humano

Durante la conferencia matutina de este martes 26 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el descarrilamiento de su megaobra, el Tren Maya, en Tixkokob, Yucatán, a lo que atribuyó el hecho con un error humano.

“Sí está raro, hubo un error humano, no hubo cambio de vía y no se llevó a cabo el cambio en un aparato de vía y se está buscando si fue algo intencional o un error de los responsables del manejo de las vías. Afortunadamente, fue en estación, prácticamente, y sí tiene un sistema, el Tren de seguridad que funcionó y por eso afortunadamente no hubo heridos y desgracias lamentables”, señaló.

#EnLaMañanera | El Gobierno

Federal inició una investigación por el descarrilamiento de uno de los vagones del #TrenMaya en la estación Tixkokobhttps://t.co/EvVrV5UcKe pic.twitter.com/kWvV6sdCey — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 26, 2024

¿Qué pasó con el descarrilamiento del Tren Maya en Yucatán?

La megaobra de López Obrador nuevamente fue señalado tras videos en redes sociales que se viralizaron; en estos, se reportó un descarrilamiento en la estación Tixkokob, en Yucatán, supuestamente, cuando el convoy intentó realizar un cambio de vías.

Si tienen oportunidad de subirse al Tren Maya, desaprovéchenla.



¿Recuerdan como los amigos del hijo del Presidente se burlaron de los ciudadanos ante el posible descarrilamiento del Tren por falta de control de calidad? pic.twitter.com/0aapBFzCkq — Fernanda Espinoza (@ferxec) March 25, 2024

*Información en desarrollo