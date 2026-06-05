Américo Villarreal muestra su visa de Estados Unidos en medio de la polémica

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, salió al paso de los rumores sobre una supuesta cancelación o restricción de su visa estadounidense y mostró públicamente el documento durante una conferencia de prensa.

“Esta afirmación también es falsa. Cuento con mi visa, no he recibido notificación alguna de cancelación, revocación o restricción por parte de autoridad estadounidense alguna”, declaró el mandatario.

La declaración surge luego de publicaciones periodísticas que pusieron en duda su situación migratoria y señalaron que podría no contar con una visa vigente para ingresar a Estados Unidos.

¿Qué dijo Américo Villarreal sobre su visa?

Durante su conferencia, el gobernador mostró la mica de su visa y aseguró que no existe ninguna medida en su contra por parte del gobierno estadounidense.

Con ello, buscó desmentir versiones que circularon en distintos medios y redes sociales sobre una posible cancelación del documento.

Sin embargo, la exhibición de la visa no despejó todas las dudas entre quienes han seguido el tema, ya que algunas de las publicaciones no se centraban únicamente en la existencia del documento, sino en la forma en que el mandatario cruza hacia territorio estadounidense.

Esto surge luego de diversos reportes señalaran que Villarreal no habría utilizado una visa tradicional para algunos de sus ingresos a Estados Unidos.

Entre ellos destaca una publicación del periodista Steve Fisher, quien explicó que en su investigación documentó que, en algunas ocasiones, autoridades estadounidenses recibían al gobernador en la frontera para escoltarlo hasta su destino.

“En el caso del gobernador de Tamaulipas, lo que escribí en mi nota es que por lo menos en algunas ocasiones las autoridades de Estados Unidos lo encuentran en la frontera para escoltarlo a su destino en Estados Unidos”, señaló Fisher.

¿Qué señalan las investigaciones periodísticas?

De acuerdo con la información difundida por Fisher, una de las hipótesis es que el mandatario pudiera estar colaborando con autoridades estadounidenses, motivo por el cual contaría con facilidades especiales para algunos de sus cruces fronterizos.

El periodista también ha señalado que existen investigaciones relacionadas con presuntas redes de robo y contrabando de combustibles, un fenómeno que ha generado pérdidas millonarias tanto para México como para Estados Unidos.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha informado públicamente sobre cargos o procedimientos judiciales contra Villarreal relacionados con estos señalamientos.

¿Qué relación tienen las investigaciones sobre combustibles?

Las investigaciones periodísticas apuntan a esquemas de subvaluación y contrabando de combustibles entre México y Estados Unidos.

Reportajes publicados por medios internacionales y nacionales han documentado posibles vínculos entre empresas estadounidenses, navieras y transportistas que presuntamente habrían facilitado operaciones relacionadas con organizaciones criminales y redes de tráfico de hidrocarburos.

Entre los trabajos periodísticos citados destacan investigaciones de Reuters y del medio mexicano Código Magenta. Por ahora, el gobernador tamaulipeco insiste en que mantiene vigente su visa y rechaza cualquier versión que sugiera restricciones para ingresar a Estados Unidos.