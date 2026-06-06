Hija de secretaria de Gobernación es vinculada con contratos de Conagua por más de 2 mil millones de pesos

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción vincula a Alejandra Martínez Rodríguez, la hija de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la asignación fraudulenta de contratos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según la investigación periodística, se trata de contratos entregados a 10 empresas sin experiencia en obras hidráulicas por más de 2 mil millones de pesos. Y no solo eso, una de ellas es una empresa fantasma constituida en la notaría del senador de Morena, Adán Augusto López.

Más de 2 mil millones de pesos a compañías sin experiencia

Conagua le abrió la llave y la billetera a una red de empresas fantasma ligada a Adán Augusto López Hernández.

“La Conagua ha otorgado contratos que suman más de 2 mil 300 millones de pesos a una red de diez compañías que no tenían ningún tipo de experiencia en obras hidráulicas y que esta red tiene como epicentro a una empresa constituida en 2014 en la Notaría 27 de Adán Augusto López Hernández”

Empresa avalada por senador de Morena es una facturera

De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, esta compañía, que contó con el aval legal del senador por Morena, se llama Ferroclin y está catalogada por el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) como facturera, es decir, fantasma, porque no cuenta con empleados, ni activos ni infraestructura.

“La Conagua le otorgó básicamente a una empresa que después el SAT catalogó como fantasma, como facturera, algunas de las obras hídricas más importantes de Sinaloa”,

Contratos millonarios otorgados por hija de Rosa Icela Rodríguez

Con esta empresa nace toda la red que recibió millonarios contratos de parte de la Comisión Nacional del Agua, principalmente en el sexenio pasado. La mayoría de ellos fueron otorgados por la hija de la actual secretaria de Gobernación federal.

“Su nombre es Alejandra Icela Martínez Rodríguez y es poco sabido que ella fue gerente de Recursos Materiales de la Conagua, que fue justamente el área que otorgaba estos contratos”

Pese a todo, esta red sigue operando en la actualidad. Y sigue operando porque la impunidad y la falta de rendición de cuentas siguen siendo el sello de la casa.

“Este no es el primer caso que publicamos de compañías que se constituyeron en la notaría de Adán Augusto, que de la noche a la mañana se convirtieron en contratistas del Gobierno federal”