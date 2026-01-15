Golpe a familia de “El Chapo": Hallan campamento de su cuñado en Guerrero, hermano de Emma Coronel

Un operativo de las fuerzas federales en la sierra de Guerrero ha puesto al descubierto la operación activa de familiares cercanos a Joaquín Guzmán Loera . Elementos de la Marina y la FGR localizaron un narcolaboratorio y un campamento clandestino en Petatlán, cuyas investigaciones apuntan directamente a Inés Omar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel y, por ende, cuñado de "El Chapo" Guzmán.

El hallazgo se dio tras la intervención de cuatro inmuebles en un poblado de la Costa Grande. De acuerdo con información de autoridades federales, existen indicios sólidos que vinculan estas actividades ilícitas con el cuñado del capo sinaloense.

Incluso, de manera extraoficial, trascendió el hallazgo en el lugar de una credencial del INE que presuntamente pertenecería a Omar Coronel, aunque este elemento específico no fue difundido en los canales oficiales.

En Petatlán, #Guerrero, fue inhabilitado un narcolaboratorio y presunto campamento delictivo ligado a Inés Omar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel.



Se aseguraron 12 toneladas y 25 mil litros de químicos usados para producir drogas sintéticas como “Tusi”, con un impacto… pic.twitter.com/hHLXfnWxYY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 15, 2026

Fábrica de "Tusi" y golpe de 30 millones en campamento de Guerrero

El complejo desmantelado no era menor. Las instalaciones tenían capacidad técnica para producir hasta tres tipos de drogas simultáneamente, destacando la elaboración de “Tusi” (cocaína rosa), sustancia de alto valor comercial.

El aseguramiento incluyó un arsenal químico masivo:



25,000 litros de precursores químicos líquidos.

de precursores químicos líquidos. 12,200 kilos (más de 12 toneladas) de sustancias sólidas.

(más de 12 toneladas) de sustancias sólidas. Vehículos, armamento, municiones y equipo táctico.

Las autoridades estiman que este golpe representa una pérdida financiera cercana a los 30 millones de pesos para la estructura criminal.

Elementos de la Marina y la FGR localizaron un narcolaboratorio y un campamento clandestino en Petatlán, cuyas investigaciones apuntan directamente a Inés Omar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel y, por ende, cuñado de “El Chapo” Guzmán.

¿Quién es Inés Omar Coronel Aispuro?

Inés Omar Coronel Aispuro es el hermano mayor de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el famoso exlíder del Cártel de Sinaloa. Pertenece a la familia Coronel Aispuro, muy vinculada al narcotráfico en México:



Es hijo de Inés Coronel Barreras (conocido como "El Suegro" y detenido en 2013 junto con él) y de Blanca Estela Aispuro Aispuro .

(conocido como "El Suegro" y detenido en 2013 junto con él) y de . Tiene otros hermanos como Édgar Coronel Aispuro (también con antecedentes) y Claudia Coronel.

Ha estado en la mira de las autoridades desde hace años. Fue detenido originalmente en abril de 2013 en Sonora junto a su padre, Inés Coronel Barreras. Recientemente, en mayo de 2025, promovió juicios de amparo para obtener una suspensión provisional y evitar su entrega a las autoridades de Estados Unidos, donde también es requerido.

Las autoridades lo han relacionado con la segunda fuga de Joaquín Guzmán del penal de Altiplano en 2015 y hoy en día se le señala como integrante de la facción "Los Chapitos" (los hijos de El Chapo) dentro del Cártel de Sinaloa.