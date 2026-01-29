Encuentran vestigios prehispánicos durante obras públicas en Xiutetelco, Puebla

Un hallazgo arqueológico salió a la luz en el municipio de Xiutetelco, Puebla , luego de que durante la realización de obras públicas se localizaran diversos vestigios prehispánicos que revelan la presencia de antiguas culturas en la Sierra Nororiental de la entidad.

Rescate arqueológico en Puebla

Un importante rescate arqueológico se desarrolla en la Sierra Nororiental de Puebla, donde en la localidad de San Juan Xiutetelco han salido a la luz vestigios prehispánicos que confirman que el actual poblado se asienta sobre una antigua ciudad de gran relevancia regional, habitada entre los años 100 y 1200 después de Cristo.

El hallazgo ocurrió a partir de obras públicas impulsadas por el Ayuntamiento de Xiutetelco , como la repavimentación, instalación de drenaje, captadores de agua pluvial y cableado subterráneo en la calle Cuauhtémoc.

Estas acciones detonaron labores de salvamento arqueológico que, desde diciembre de 2025, realiza la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en coordinación con el Centro INAH Puebla.

¿Cuáles son las piezas que recuperaron en Puebla?

Las investigaciones han permitido recuperar diversos materiales prehispánicos, entre ellos fragmentos de cerámica, puntas de flecha y una vasija que posiblemente estuvo asociada a prácticas funerarias.

De acuerdo con los especialistas, estos objetos corresponden a los periodos Clásico y Posclásico y aportan información clave para comprender los orígenes del asentamiento y el modo de vida de sus antiguos habitantes.

Los estudios indican que el núcleo del poblado actual se levanta sobre una ciudad prehispánica de aproximadamente 28 hectáreas, donde se han identificado basamentos con características arquitectónicas que apuntan a la existencia de un amplio espacio ceremonial.

Este sitio también habría funcionado como un punto estratégico para el intercambio de bienes suntuarios a larga distancia con ciudades como Teotihuacan y Tula.

Entre los hallazgos más relevantes se encuentra una olla globular de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, localizada a inicios de enero de 2026 y asociada a la plataforma de un basamento.

La pieza, que podría datar del periodo Epiclásico, fue extraída en bloque debido a su fragilidad y será analizada en el Museo Comunitario de Xiutetelco, donde será resguardada.

Aunque la temporada de investigación se encuentra en una etapa inicial, se prevé que los trabajos arqueológicos continúen arrojando información sobre las relaciones culturales de esta antigua ciudad con la cultura huasteca y la posible presencia de un núcleo poblacional totonaca.