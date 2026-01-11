¡Evita el aumento en transporte! Descuento estudiante con Nueva Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco": Requisitos y módulos

¿Eres estudiante en Jalisco? Tras el anuncio del aumento al transporte público, se confirmó un beneficio exclusivo: Pagarás solo 5 pesos. Aquí te decimos cómo obtener la nueva Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco" , los documentos necesarios y dónde estarán los módulos de registro para mantener el descuento.

Así funciona el nuevo descuento para estudiante con la nueva Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco"

Luego de semanas de tensión y mesas de diálogo, la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y el Gobernador del Estado, Pablo Lemus, sellaron un acuerdo histórico: blindar la economía de cada estudiante con un gran descuento.

Lo que parecía un golpe inevitable al bolsillo de los jóvenes ha dado un giro de 180 grados. Tras la preocupación de más de 313 mil 500 estudiantes, el Gobierno de Jalisco anunció que la tarifa para este sector no subirá a 7 pesos, como marcaba la ley, sino que se mantendrá prácticamente igual: apenas un ajuste de 25 centavos para quedar en un número cerrado de 5 pesos.

Tras un acuerdo entre el Gobernador Pablo Lemus y la FEU, se frena el aumento del 46 por ciento y se congela la tarifa estudiantil en 5 pesos por todo el sexenio: Te explicamos cómo tramitar la nueva Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco" y dónde estarán los módulos en los centros universitarios.

El @GobiernoJalisco y la @FEU_UdeG hemos llegado a un acuerdo muy importante para que la tarifa del transporte público para todas y todos los estudiantes del estado sea de 5 pesos durante todo el sexenio.



Te invitamos a ver este video para darte los detalles. pic.twitter.com/YC8bKfPwCX — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) January 10, 2026

Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco": Tu nueva aliada si eres estudiante y busca mantener el descuento

Para acceder al descuento y no pagar la tarifa de 11 pesos, el estudiante deberá portar la nueva credencial oficial. Este plástico será el único método validado para que las unidades de transporte respeten el cobro de 5 pesos.

Requisitos: ¿Qué documentos debes preparar para obtener la nueva Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco"?

No esperes a que llegue el módulo a tu centro universitario. Ten listos estos documentos en formato digital (imagen o PDF) para agilizar tu registro:



Identificación Oficial (INE): Imagen por ambos lados.

Acta de Nacimiento: Legible y actualizada.

CURP: Formato reciente.

Datos de contacto: Correo electrónico vigente y número de celular personal.

Comprobante de estudios: (Opcional, pero recomendado para agilizar la validación).

Certificado de discapacidad: Solo en caso de requerir la tarifa para personas con discapacidad.

Módulos de credencialización: ¿Dónde estarán?

Para hacer más sencillo el trámite y evitar traslados innecesarios, el Gobierno de Jalisco instalará módulos directamente en distintas escuelas. Aunque el calendario oficial por fechas se dará a conocer en los próximos días, ya se confirmó que los primeros puntos de atención estarán ubicados en:

