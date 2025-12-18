Sobrevive a la cuesta de enero: Guía completa de beneficios fiscales en la CDMX

Todavía no termina diciembre y el fantasma de la “Cuesta de Enero” ya preocupa a miles de capitalinos. Sin embargo, no todo son malas noticias: el Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado un paquete de beneficios fiscales para 2026 diseñados para amortiguar el golpe al bolsillo.

Si quieres empezar el año con el pie derecho y ahorrarte unos pesos, toma nota de los descuentos en tenencia, predial, agua y multas que estarán vigentes.

Adiós a la tenencia y licencia permanente para automovilistas

Para los automovilistas, el subsidio al 100% de la tenencia se mantiene, siempre y cuando cumplas con estos requisitos:

Que el valor de tu auto sea menor a $638 mil pesos (incluyendo IVA). Que las placas sean de la CDMX. Estar al corriente en pagos anteriores. El costo: Para activar este beneficio, solo deberás pagar el refrendo, que este año será de $760 pesos.

Además, si fuiste de los afortunados en tramitar la cita para la licencia de conducir permanente, el costo se mantendrá en mil 500 pesos.

💸 La CDMX ajusta sus apoyos fiscales rumbo a 2026



Con la cuesta de enero acercándose, la capital anunció cambios en tenencia, predial, agua y multas. La exención de tenencia aplicará solo para vehículos de menor valor; el predial y el agua tendrán condonaciones en multas y… pic.twitter.com/RhDj2M3L1q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 18, 2025

Borrón y cuenta nueva para el predial

Uno de los anuncios más importantes es para los deudores del Impuesto Predial. Habrá una condonación del 100% en multas y recargos, sin importar el monto del adeudo histórico.

Para acceder al beneficio, Los contribuyentes morosos podrán ponerse al corriente mediante un esquema de pago único:

Mil pesos para viviendas.

para viviendas. 2 mil pesos para pequeños comercios.

para pequeños comercios. demás de este pago único, deberán cubrir el Predial correspondiente al ejercicio 2026.

Si eres cumplido, recuerda que en enero tendrás un 8% de descuento por pronto pago anual.

Descuentos en pago de agua y multas de tránsito

Derecho de agua: Se aplicará también el 100% de descuento en multas y recargos para quienes tengan adeudos.

Se aplicará también el para quienes tengan adeudos. Infracciones de tránsito: Podrás obtener hasta un 90% de descuento en tus multas pendientes.

Pero, ¡ojo! Este descuento no aplica si la infracción está relacionada con hechos graves, lesiones, delitos, o por invasión al carril confinado del Metrobús y ciclovías.

Estos beneficios representan una oportunidad de oro para regularizarse y evitar que las deudas crezcan, dando un respiro necesario a la economía familiar al inicio de 2026.