Desde 2019 ya habían identificado daños en la parte que colapsó de la Línea 12

Para los abogados de más de 15 ex servidores públicos capitalinos, la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, en mayo pasado pudo ser evitada.

En conferencia de prensa, el abogado Gabriel Regino, advirtió que el argumento que a él, le permite hacer tan grave aseveración está sustentado en una de las páginas del Dictamen Técnico Final de la empresa noruega DNV sobre los hechos ocurridos ese 3 de mayo.

“El colapso que se da en la estación Olivos, en la avenida Tláhuac, de la Ciudad de México, ocurrió entre las columnas 12 y 13, y desde el año 2019 se había realizado una inspección vía drones de esa área porque razón con motivo de los sismos ocurridos en 2017, principalmente uno al que la empresa DNV cataloga como terremoto”.



Desde 2019 ya se había identificado las fallas en la parte colapsada



El litigante puntualizó que en el documento recién presentado se advierte que ya se había detectado irregularidades a través de un video, lo aseguró, reconoce la empresa.

“La secuencia en video del tramo tomada por drones en diciembre de 2019, muestra una deflexión descendente significativa en el tramo medio donde la viga T6- conecta con la viga norte. Dicho desplazamiento es mucho más grande que el que se observa en otros tramos y puede explicarse por la no funcionalidad de los pernos sobre una longitud significativa del tramo considerado, es decir desde diciembre de 2019 tenían conocimiento del fenómeno que se estaba produciendo entre las columnas 12 y 13 y no hicieron lo que tenían que haber realizado, por eso es nuestra afirmación de que esa tragedia se pudo evitar”. Señalo.

Gabriel Regino dejó en claro que lo que presentó el Gobierno de la Ciudad de México y la empresa DNV, no es un dictamen, sino un informe.

“Quiero aclarar técnicamente que este no es un dictamen es un informe no es un dictamen forense no nos confundamos un dictamen forense es el que realiza una entidad un perito o un grupo de peritos expertos en la materia con una metodología precisa contundente y científica para establecer la hipótesis y su conclusión respecto del planteamiento de un problema”

El especialista, dijo que lo presentado por el Gobierno capitalino y la empresa Noruega , vale oro para la defensa de las personas afectadas.

“Ojo con esto eh porque si ustedes están demandando a las autoridades corrijan bien el punto de su Diana porque este informe es para ustedes oro molido, en ese documento que el propio gobierno de la Ciudad de México presentó hoy se reconoce que desde el 2019 existían fallas que terminaron en el colapso”. puntualizó el abogado.



La falta de mantenimiento fue otra de las causas de la tragedia



Otro de las causas de la tragedia aseveró fue la falta de mantenimiento en la infraestructura, “es un tema que está ausente cómo si las obras no requerirán mantenimiento porque ahora en este informe medio final parecido al final no se hace referencia a esto qué es tan importante”

Otro hecho que lamentar

Otro de los elementos que encontró y lamentó es que la empresa noruega DNV, perdió la cadena de custodia de las pruebas que realizó en Ohio, Estados Unidos.

“DNB hace el análisis y regresa las muestras y las muestras llegan a México sin cadena de custodia y violentadas, perdieron la cadena de custodia quién y en dónde la propia empresa DNB hace unos días presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por avisarles y perdimos la cadena de custodia”

Finalmente dijo que este informe hay muchas omisiones y lo invalidó.