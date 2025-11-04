Desde Michoacán hasta Chihuahua, cientos de personas se han unido para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Las manifestaciones se han multiplicado en distintos municipios, con protestas pacíficas, cabalgatas y mensajes de apoyo que reclaman que el crimen no quede impune.

Protestas en Michoacán: estudiantes toman las calles de Uruapan

El grito de justicia también retumbó en la frontera con Estados Unidos, pero en Uruapan, las protestas cumplieron ya tres días consecutivos, donde estudiantes y ciudadanos recorren las calles con pancartas y consignas, recordando la labor del edil independiente que llegó en 2024 con el apoyo de más de 90 mil votos.

En el municipio vecino de San Juan Nuevo Parangaricutiro, los habitantes también se sumaron, clamando que “él no murió, el gobierno lo mató”, mientras se mantiene un ambiente de movilización pacífica.

En la frontera con #EU también se levantaron voces para pedir justicia por Carlos Manzo, mientras en #Michoacán se cumplen tres días de protestas.



Estudiantes y habitantes de #Uruapan y San Juan Nuevo tomaron las calles pacíficamente, rindiendo homenaje al "líder del sombrero".

Además de las marchas, se realizaron cabalgatas en Uruapan para honrar la memoria del alcalde, quien era conocido por ser muy cercano con su gente.

A diferencia de jornadas previas en Apatzingán, las manifestaciones transcurrieron sin violencia ni actos de vandalismo, siguiendo la invitación de la esposa de Manzo, Grecia Quiroz, quien pidió que se mantuviera la protesta en paz, tal como su esposo hubiera querido

"¡Fuera Bedolla, fuera Morena" Manifestantes irrumpen en el Palacio de Gobierno de #Michoacán por el asesinato del alcalde de #Uruapan, Carlos Manzo.

Grecia Quiroz, lista para asumir la alcaldía de Uruapan

Tras el asesinato de su esposo, Grecia Quiroz se perfila como su heredera política, con el fin de continuar con el movimiento que empezó el alcalde.

El Congreso de Michoacán aprobó el dictamen que le permitirá rendir protesta como presidenta municipal de Uruapan, consolidando su posición como sucesora en el gobierno local.

Mientras tanto, la familia y ciudadanos esperan que las investigaciones identifiquen al responsable del homicidio, pues a pesar de que se han difundido retratos hablados y datos sobre tatuajes del presunto homicida, aún no se ha confirmado su identidad.

Las autoridades locales continúan revisando imágenes de seguridad y dictámenes forenses para dar con los responsables del asesinato de Carlos Manzo, mientras los habitantes claman justicia.