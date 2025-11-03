Marchas, manifestaciones y suspensión de clases en Uruapan tras asesinato del alcalde Carlos Manzo

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido durante el evento del Festival de las Velas del Día de Muertos el pasado 1 de noviembre, ha desatado una ola de indignación en Michoacán.

Este lunes 3 de noviembre, la ciudad amaneció con marchas, bloqueos y suspensión de clases como medida de seguridad y protesta ciudadana. Habitantes, comerciantes y autoridades de Uruapan exigieron justicia y denunciaron la falta de apoyo federal pese a las reiteradas amenazas que el edil había recibido.

El caso de Carlos Manzo expuso nuevamente la crisis de violencia y gobernabilidad que atraviesa el estado, por lo que, una sociedad cansada de la inseguridad alza la voz y clama por justicia.

