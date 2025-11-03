Marchas, manifestaciones y suspensión de clases en Uruapan tras asesinato del alcalde Carlos Manzo
Tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, en Uruapan, Michoacán, ciudadanos realizan acciones para exigir justicia por su líder HOY 3 de noviembre.
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido durante el evento del Festival de las Velas del Día de Muertos el pasado 1 de noviembre, ha desatado una ola de indignación en Michoacán.
Este lunes 3 de noviembre, la ciudad amaneció con marchas, bloqueos y suspensión de clases como medida de seguridad y protesta ciudadana. Habitantes, comerciantes y autoridades de Uruapan exigieron justicia y denunciaron la falta de apoyo federal pese a las reiteradas amenazas que el edil había recibido.
El caso de Carlos Manzo expuso nuevamente la crisis de violencia y gobernabilidad que atraviesa el estado, por lo que, una sociedad cansada de la inseguridad alza la voz y clama por justicia.
Sobrevive a ataque armado y pide resultado a las autoridades
Víctor Hugo de la Cruz Saucedo fue baleado durante el atentado del 1 de noviembre, en el que murió el alcalde Carlos Manzo. Tras estar fuera de peligro exige justicia a las autoridades.
Estudiantes y ciudadanos exigen justicia tras asesinato de alcalde de Uruapan
Uruapan exige justicia por Carlos Manzo. Cientos de estudiantes marcharon desde la "pista vieja" (Av. Lázaro Cárdenas) hasta el centro; simultáneamente, comunidades bloquearon la carretera Uruapan–Los Reyes en Paquicho.
La mañana de este lunes, cientos de alumnos de distintos planteles educativos marcharon por calles de la ciudad para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, además de que también fue bloqueada la carretera Uruapan-Los Reyes.
Desde temprana hora, alumnos de las escuelas preparatorias Lázaro Cárdenas y Eduardo Ruiz, dependientes de la Universidad Michoacana, se congregaron sobre la avenida Lázaro Cárdenas, mejor conocida como "pista vieja", para iniciar la marcha a la que se unieron estudiantes de otros planteles educativos.
Con pancartas en las que exigían justicia para Carlos Manzo y consignas culpando al gobierno del crimen, los estudiantes marcharon por las principales Avenidas de la ciudad hasta llegar al Centro de la ciudad.