Pánico en Ciudad Juárez, Chihuahua: Así fue la ejecución de un hombre en paradero de camiones

La violencia no da tregua a Ciudad Juárez en Chihuahua, esta vez, un hombre que se encontraba tranquilamente sentado en un paradero de camiones, justo afuera de una concurrida plaza comercial entre el Bulevar Zaragoza y el Libramiento Independiente, fue sorprendido por un pistolero que le disparó a corta distancia.

Al escuchar las detonaciones, el pánico se apoderó de la gente que caminaba por el lugar; muchos corrieron a refugiarse dentro de los locales comerciales mientras el agresor aprovechaba el caos para intentar escapar.

Ejecutan a joven en parada de camión frente a Smarthttps://t.co/bseq032fHu pic.twitter.com/n8MpIxt853 — Novedades de Chihuahua (@novedadesdechih) January 6, 2026

Persecución de película entre calles y baldíos

Según algunos medios locales, en el momento de la huida, una patrulla de la policía que pasaba por la zona se percató de lo sucedido e inició una persecución inmediata. El sospechoso intentó perder a los oficiales corriendo entre terrenos baldíos y calles aledañas de la zona.

Después de un operativo que duró varias horas y mantuvo en alerta a las colonias cercanas, los agentes confirmaron la captura del presunto asesino, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar su proceso legal.

Hombre murió en el lugar

Aunque en un principio se reportó que la víctima estaba herida, al llegar los paramédicos ya no pudieron hacer nada por él. El hombre presentaba cuatro impactos de bala: tres de ellos en la cabeza y uno más en el brazo, heridas que le causaron una muerte instantánea .

La zona fue acordonada por peritos de la Fiscalía, quienes recolectaron los casquillos y realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual permanece en calidad de desconocido en el Servicio Médico Forense.

¡Changos!



Una pareja de presuntos secuestradores intentó raptar a cuatro personas en las inmediaciones del Aeropuerto de Ciudad Juárez, en #Chihuahua



Pero no lograron su cometido, fueron detenidos con armas y un #monohttps://t.co/tQ0JXiB2iE pic.twitter.com/cZRNT2P35I — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 6, 2026

Enero arranca con racha violenta en Ciudad Juárez

Este lamentable hecho no es un caso aislado. Con este asesinato, Ciudad Juárez registra ya 11 ejecuciones en apenas seis días que van del mes de enero. El promedio de casi dos homicidios por día mantiene encendidas las alarmas entre la población y los cuerpos de seguridad.

A pesar de la captura lograda hoy, el ambiente en las calles es de incertidumbre, pues los ataques se están registrando en lugares públicos y a plena luz del día, afectando la tranquilidad de quienes realizan sus actividades diarias.

Esperan detalles del ataque

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer la identidad de la víctima y el motivo del ataque , mientras se revisan las cámaras de seguridad de la plaza comercial para fortalecer las pruebas contra el detenido.