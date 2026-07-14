Profesionistas sin oportunidades: ¿por qué hay más desempleo entre universitarios?

En la mayoría de los países que integran la OCDE, contar con estudios universitarios reduce significativamente el riesgo de desempleo.

Sin embargo, en México ocurre un fenómeno contrario: el desempleo afecta al 4.3% de los profesionistas, mientras que entre las personas que no concluyeron la secundaria la tasa es de 2.7%.

Esta situación refleja las dificultades que enfrentan muchos egresados para encontrar oportunidades relacionadas con su formación, lo que ha llevado a que numerosos profesionales trabajen en actividades distintas a las que estudiaron para poder generar ingresos.

A pesar de este panorama, obtener un título universitario sigue representando una ventaja salarial para quienes logran incorporarse al mercado laboral, ya que pueden percibir ingresos hasta 56% superiores a los de trabajadores sin secundaria terminada.

No obstante, especialistas advierten que el mercado ha cambiado y que las empresas valoran cada vez más habilidades como la adaptabilidad, el pensamiento analítico y el manejo de herramientas digitales e inteligencia artificial.

En un entorno de constante evolución tecnológica, la actualización continua y el desarrollo de competencias se han convertido en factores clave para mejorar la empleabilidad, dejando claro que un título universitario, por sí solo, ya no garantiza el acceso a un empleo.