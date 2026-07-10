Exposición “Caminar la memoria” evoca el legado de los antepasados a través del juego de pelota

El juego de pelota se muestra de una manera muy simbólica en la exposición “Caminar la memoria”, que llegó hasta el Paseo de la Reforma, en el corazón de la Ciudad de México (CDMX).

Los lienzos son contenedores gigantes que los turistas pueden apreciar mientras caminan por esta importante avenida; se colocaron en el contexto del Mundial 2026.

“Caminar la Memoria” podrá visitarse hasta el 25 de julio en Reforma; mientras que en el Palacio Postal, en el Centro Histórico, estará hasta el 9 de agosto.