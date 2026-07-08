Un momento de felicidad para niños en Venezuela al probar por primera vez la gastronomía mexicana

“Para un mexicano no hay imposibles”, dicen por ahí, y eso quedó claro luego de que Azteca Noticias cumplió el antojo de niños venezolanos que deseaban probar de la gastronomía mexicana y es que en medio de la tragedia que se está vivendo en Venezuela tras los sismos, estos pequeños conservan la alegría.

La iniciativa, que buscó transformar un día cotidiano en una experiencia memorable, permitió que los menores se acercaran por primera vez a platillos icónicos de México, en un esfuerzo por brindarles un respiro ante las difíciles circunstancias que enfrentan.

#VENEZUELA | Se cumplen dos semanas y la cifra de víctimas por los terremotos aumentó a 3 mil 685 muertos y 16 mil 740 heridos.



Mientras los equipos internacionales de rescate comienzan a retirarse, habitantes de La Guaira denuncian que siguen buscando a sus familiares entre… pic.twitter.com/0LWVEVD9f0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

La travesía no fue sencilla, pues los organizadores recorrieron diversas zonas hasta lograr conseguir los ingredientes y preparaciones necesarias. El equipo se presentó ante los niños cargando bolsas llenas de sorpresas, incluyendo tamales, flautas y los esperados tacos al pastor, acompañados de nachos, con el objetivo de compartir un pedazo de la identidad mexicana con quienes, a pesar de la distancia, habían escuchado hablar de la famosa cocina nacional.

Tacos, flautas y tamales: El menú que conquistó a los niños en Venezuela

La expectativa entre los menores era evidente; aunque muchos de ellos nunca habían degustado estos platillos, el entusiasmo por conocer nuevos sabores era palpable. Al presentarles el menú, la emoción se desbordó cuando los niños confirmaron que, efectivamente, frente a ellos se encontraban los tacos, un alimento que reconocían más por su fama internacional que por su sabor, el cual estaban a punto de descubrir.

Los binomios caninos del Ejército Mexicano ya trabajan en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela.



Brindis y su manejador, el soldado zapador Luis David Ramírez Ortega, forman parte de los 18 binomios mexicanos desplegados para apoyar a las víctimas tras los terremotos,… pic.twitter.com/GwXQKUrJ7B — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

Previo al inicio del banquete, el ambiente se tornó solemne con un momento de gratitud. Los niños realizaron una breve oración para bendecir los alimentos y a las manos que los prepararon, un gesto que subrayó la profundidad de la experiencia. Acto seguido, comenzó la degustación, donde el uso del limón —elemento esencial para cualquier mexicano— fue enseñado a los niños como parte del ritual para disfrutar plenamente de un buen taco.

Más que comida: Un acto de solidaridad que recorrió fronteras

“Enchilados, pero felices”, así eran las expresiones de los pequeños quienes con gran alegría degustaron la comida aún cuando les impacto lo picante que es. De sus favoritos fue el sabor de las flautas de queso, las cuales calificaron como “riquísimas”, consolidando así una conexión inmediata con la cultura.

La barrera geográfica desapareció, permitiendo que por unas horas, el ambiente de adversidad fuera sustituido por la convivencia, el juego y el descubrimiento de nuevas tradiciones culinarias.

En medio de la tragedia por los terremotos en Venezuela, familias afectadas en La Guaira agradecen la ayuda humanitaria mientras intentan salir adelante tras perder sus hogares y pertenencias.



Un pequeño gesto llevó esperanza, ya que por primera vez probaron tacos mexicanos,… pic.twitter.com/tnbuc75msU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

Para los pequeños, estos tacos se convirtieron en el pretexto perfecto para volver a sonreír y encontrar, en medio de la adversidad, un momento de genuina felicidad que quedará guardado en su memoria.