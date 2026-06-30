La “venganza de Moctezuma": Turistas se enamoran de los tacos y la birria; ¿por qué su estómago sufre?

La comida mexicana, siempre conquista hasta los paladares más exigentes y en esta fiebre mundialista, quien nos visitan se han enamorado de nuestra comida como prueba de ello, las redes sociales resaltan el encanto de los extranjeros por el sabor mexicano.

Delicias que saben a gloria, pero al turista le dan batalla

Aunque los visitantes han disfrutado del pozole de la birria, y sobre todo los tacos, es su cuerpo, quien les ha pasado la factura días después donde sufren malestares en el estómago, por lo que algunos llaman la venganza de Moctezuma, un tributo que pagan los viajeros a través de una bacteria que desafía el turismo extranjero.

TAMBIÉN LEE: ¿Hace daño comer aguacate cuando haces coraje? La UNAM explica

¿Por qué los turistas extranjeros se enferman del estómago en México?

Se trata de la E. coli, la cual está presente prácticamente entre el 50 y hasta el 90% de los diagnósticos de diarrea en viajes internacionales. A decir de los expertos, existen puntos críticos de contagio, tales como hielo contaminado, salsas crudas, frutas lavadas con agua de la llave o la falta de estaciones para lavarse las manos en el transporte público.

TAMBIÉN LEE: ¿Realmente sirve comer un bolillo para el susto?

Ante la interrogante de por qué los locales no se enferman y los extranjeros sí, la respuesta radica en que las personas locales poseen una microbiota diseñada para evitar o disminuir al mínimo el riesgo de desarrollar una enfermedad grave, severa o daño, a diferencia de un extranjero cuya microbiota no está habituada a tales condiciones.

Recomendaciones de higiene para turistas durante el Mundial

Es importante poner atención: nuestras bebidas espirituosas tampoco protegen al sistema digestivo de la bacteria. El tequila no mata a las bacterias, es un mito; por el contrario, el consumo excesivo de alcohol puede llegar a causar diarrea.

Por ello, es recomendable seguir este checklist para evitar un mal recuerdo durante la estancia en tierra azteca: consumir alimentos bien cocidos y calientes; optar por consumir frutas que se puedan pelar en lugar de aquellas que no tienen cáscara; y consumir agua embotellada o carbonatada. Además, se debe evitar comer en lugares sin higiene y, si se presenta algún síntoma de la diarrea del viajero, no se debe dudar en acudir a un médico.