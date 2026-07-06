Pequeños guerreros: Dos amigos enfrentan enfermedades raras y las carencias de salud en México - VIDEO

Ían y Matías son dos amigos que enfrentan enfermedades raras en México ante las graves carencias del sistema de salud público.

Ían, de 12 años, sufre pérdida de movilidad, daño renal y espina bífida, pero tras una década en el Instituto Nacional de Pediatría carece de un diagnóstico certero; su madre gasta hasta 15 mil pesos al mes en parches de mil 200 pesos para sus úlceras, ya que el hospital solo le surte paracetamol.

Matías, de 7 años, padece el Síndrome de Moebius, una rara condición sin especialistas en el país que le causa parálisis facial, le impide hablar y le provocó pie equinovaro, obligando a su familia a pagar más de 30 mil pesos mensuales en terapias.

Ante el desamparo institucional, el colectivo “Un Latido Colectivo” organiza eventos de recaudación para apoyar a estos pequeños que no dejan de luchar por sus sueños, como Ían, quien anhela recuperarse para ser youtuber.