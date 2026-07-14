El peligro de los diagnósticos digitales: La IA como aliada y no como sustituto médico en la salud materna

La tecnología ha transformado el acceso a la información médica y una realidad es que existe una tendencia creciente de utilizar la Inteligencia Artificial (IA) como única fuente de consulta ante embarazos no planeados y esto no siempre es la mejor opción.

Aunque la IA puede ser un punto de partida, expertos advierten que sustituir el juicio clínico por algoritmos puede derivar en consecuencias fatales.

Diagnósticos erróneos y decisiones críticas

El fenómeno ha desplazado la consulta presencial por la interacción digital, dejando a pacientes vulnerables ante diagnósticos automatizados que carecen de rigor científico y sobre todo de un tratamiento personalizado, es decir, la IA nunca va a poder sustituir a la experiencia humana para cada caso.

Ana, quien durante su segundo embarazo recibió, a través de una IA, la información confusa de que su hija padecía hidrocefalia y que fallecería a los siete meses.

Ante el miedo y la confusión, Ana consideró la interrupción del embarazo. Fue solo al acudir con un especialista médico que pudo confirmar que su hija no presentaba dicho padecimiento, permitiendo que hoy sea una niña sana.

La delgada línea entre la asistencia y el riesgo por no acudir al médico

Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la atención médica virtual para la interrupción legal del embarazo puede ser segura y eficaz, subraya una condición innegociable: la supervisión constante de profesionales de la salud. La falta de esta supervisión es donde la tecnología deja de ser una herramienta de apoyo y se convierte en un peligro.

Los datos globales reflejan la magnitud del problema: cada año se realizan 73 millones de abortos inducidos, y cerca de la mitad se llevan a cabo en condiciones inseguras.

La importancia del criterio profesional en la era de la información

La historia de Maite ilustra el costo humano de esta desinformación, tras seguir consejos digitales y consumir medicamentos inadecuados que derivaron en el fallecimiento de su bebé, quien nació con complicaciones graves y murió a los 43 días de vida.

Especialistas recalcan que la tecnología no es el enemigo, sino un complemento que debe subordinarse al criterio clínico. El expertise y la preparación académica del médico son los elementos que otorgan validez a cualquier evidencia encontrada en internet.

En una era donde la inmediatez de las redes sociales suele confundir y desinformar, la recomendación es clara: la pantalla puede ser el inicio de una búsqueda de información, pero nunca el sustituto de un diagnóstico profesional. La salud materna y la vida del recién nacido dependen, fundamentalmente, de una atención fundamentada en la ciencia, la evidencia clínica y, sobre todo, en el acompañamiento de un especialista.

