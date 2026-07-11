La calle del ahorro: Está en el Centro de la CDMX y reparan todo tipo de electrodomésticos

Una calle en el Centro Histórico de la CDMX se convirtió en la verdadera calle del ahorro, pues en un tramo de 650 metros, se cuida hasta el último centavo de la economía de los mexicanos.

Y es que a lo largo de Artículo 123, se encuentran decenas de locales que se dedican a la reparación de todo tipo de electrodomésticos y utensilios.

Los clientes avanzan sobre la acera con parrillas o licuadoras en las manos, buscando el mejor precio para darle un segundo uso a sus preciados bienes y, de paso, ahorrar un poco.

