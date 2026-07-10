A un año de la desaparición de Ana Ameli en el Ajusco, su madre no baja los brazos

Una joven no ha regresado a casa desde hace casi un año, se trata de Ana Ameli, de 19 años. Seguramente te has encontrado alguna publicación o cartel con su rostro y esto gracias a su madre, quien no ha parado de buscarla aun cuando las autoridades de Tlalpan, mandaron quitar las lonas que mostraban su rostro y el de otras personas que han desaparecido en la zona del Ajusco y es que eso es lo que hacen muchas madres en México, no parar hasta encontrarles.

En dos días se cumple un año desde que Ana Ameli desapareció; desde entonces, su familia no sabe nada sobre ella. Fue vista por última vez el 12 de julio de 2025, después de hacer senderismo en el Ajusco. Desde ese momento, su familia no ha detenido la búsqueda en las zonas boscosas.

La promesa de no olvidar a Ana Ameli: Un año de ausencia en el Ajusco

Vanesa Gámez, madre de Ana Ameli, estuvo en Hechos AM hace prácticamente un año para denunciar los hechos y platicar sobre lo que se sabía de su hija en aquel entonces, y hoy, a un año, está de vuelta con la misma súplica para las autoridades: una búsqueda real para Ana Ameli y todos los desaparecidos.

Vanesa señala que ha sido un año muy difícil, pesado e impensable, que cambió su vida por completo y aun con ese pesar, sale todos los días a hacer el trabajo que el Estado debería hacer.

Ameli sigue desaparecida y su madre no para de buscarla.

Hoy admite que es una gran responsabilidad que la llamen “madre buscadora”, pues son ellas, las madres, quienes hacen todo lo posible en estas circunstancias por encontrar a sus hijos.

“Devuélvanmela": Madre de Ameli exige apoyo real ante la crisis de desaparecidos

Vanesa no deja de presionar y exigir a las autoridades que hagan su trabajo, señalando que las desapariciones han incrementado terriblemente y que, a mediados de junio, se rebasó la cifra oficial de 135 mil desaparecidos. Una cifra que sin duda debe ser considerada un tema de preocupación nacional.

La madre de Ameli pide a aquellos que tengan a su hija que se “la devuelvan”, pues ella merece estar libre y con su familia. Lamenta que no exista información sobre quién pudo lleársela y menciona, que incluso la “investigación real” empezó tres o cuatro meses después, tras una revictimización contra la joven.

Lamentablemente, Ameli no es la única desaparición que se dio por aquel tiempo, tan solo dos meses después de su desaparición, desapareció Luis Óscar Ayala, un dentista de 48 años, en la misma zona, “lo que sugiere que algo está ocurriendo ahí, ya sea crimen organizado o la entrega de personas”, dice.

Domingo de memoria y protesta: Por Ana, por Luis y por todos los que faltan

Vanesa acusa que en Tlalpan no hay un plan de seguridad y que el lugar es propicio para el paso de bandas de crimen organizado y talamontes. También denuncia la indolencia de la alcaldía, que en octubre del año pasado mandó retirar la publicidad de búsqueda que la familia invirtió en colocar, sin ofrecer una disculpa ni apoyo para reponerla.

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Este domingo realizarán una ceremonia para recordar el último día que vieron a Ana Ameli en casa. Invita a la sociedad a acompañarlos a las 12:00 horas en la Glorieta de las y los Desaparecidos, para realizar una caminata hacia el Ángel de la Independencia en protesta pacífica por los más de 135 mil desaparecidos del país, con el fin de que se haga lo necesario para encontrarlos.

