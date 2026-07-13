Farmacias del Bienestar: Módulos vacíos, desabasto y retraso en compras de patentes- VIDEO

A siete meses de su lanzamiento, el programa Farmacias del Bienestar, que actualmente solo opera en el Estado de México, arrastra un severo desabasto. En comunidades rurales, los módulos permanecen cerrados o vacíos, al grado de que algunos encargados usan los mostradores para exhibir mercancías como chiles debido a que los medicamentos no llegan.

A la par de esta inoperancia, el proceso gubernamental para la compra de medicamentos de patente del próximo año registra un retraso de cuatro meses, lo que pone en riesgo el abasto nacional.

Ante la crisis, las autoridades federales planean implementar máquinas dispensadoras de fármacos en enero próximo. Sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma, advirtió que la propuesta es un complejo reto logístico inviable si el Gobierno no logra resolver primero la adquisición y distribución básica de los insumos.