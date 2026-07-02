¡Hospitales de la CDMX, convertidos en basureros! Denuncian crisis sanitaria y falta de recolección

Hospitales en crisis por desabasto, falta de pagos y ahora, por... convertirse en basureros. Y es que señalan que durante un mes no hubo servicio de recolección de basura y el resultado fueron montañas de residuos sólidos en azoteas y patios de los centros de salud de la Ciudad de México.

Hospitales bajo el abandono: Lista de centros afectados porla falta de recolección de basura

Se conoce que, a partir del día 27 de mayo, retiraron el servicio de limpieza, recolección de basura orgánica e inorgánica. Esto ocurrió en distintos centros de salud, hablamos del: Hospital Materno Infantil Doctor Nicolás M. Cedillo a inicios de este mes, así como el Hospital General Gregorio Salas, el Hospital General de Iztapalapa, el Hospital Pediátrico San Juan de Aragón, el Hospital Oncológico de la Mujer La Pastora, el Hospital Pediátrico de Coyoacán y el Hospital General Enrique Cabrera.

Testimonios señalan que han tenido problemas con ratas, cucarachas; incluso han tenido problemas en las áreas donde se encuentran bebés. Inclusive en el Hospital Cedillo se ha notificado que están teniendo su basura en la azotea.

Plagas y olores a descomposición en centros de salud

En junio, los hospitales “olían a descomposición”. La responsabilidad de la recolección recayó en al menos dos empresas diferentes en un mes, según reportes hospitalarios: Medos Iner S.A. de C.V. y Transportes Especializados Ruga.

Desde el día 27 dejaron de dar este servicio; posteriormente contrataron a otra empresa, la cual se llama Medos Iner. Esa empresa nunca se presentó y el único día que acudieron, solamente recogieron dos bolsas. Sin embargo, ninguna cuenta con contratos o licitaciones públicas.

Riesgos de infecciones en hospitales por acumulación de basura

Los trabajadores del IMSS Bienestar responsabilizan a una persona: a la maestra Laura Maribel Jacobo Peralta, titular de la jefatura de Servicios de Administración y Finanzas en la coordinación estatal en la Ciudad de México de IMSS Bienestar.

En algunos hospitales han comenzado a retirar la basura, pero con un mes de retraso; un mes dejaron a todos los hospitales con la basura tirada. Un mes en los hospitales implica infecciones nosocomiales, es un problema de salud que nunca les ha preocupado.

