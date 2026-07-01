Secretaría de Salud admite el desastre: Dejaron caducar 18 millones de medicamentos para niños con cáncer - VIDEO

Tras las constantes denuncias de Azteca Noticias desde julio de 2025, la Secretaría de Salud Federal, encabezada por David Kershenobich, reconoció que se dejaron caducar y posteriormente se destruyeron más de 18 millones de piezas de medicamentos, dispositivos y material de curación en el Hospital Infantil de México.

Los datos clave del desfalco y desabasto

Pérdida millonaria: El valor total de los insumos tirados a la basura asciende a casi 154 millones de pesos de fondos públicos, acumulados en tres periodos de negligencia:

2021 - 2024: 121 millones de pesos. Enero - Septiembre 2025: 29 millones de pesos. Finales de 2025: Más de 3.8 millones de pesos.

El valor total de los insumos tirados a la basura asciende a casi de fondos públicos, acumulados en tres periodos de negligencia: Fármacos críticos afectados: Las listas oficiales revelan 532 tipos diferentes de medicinas caducas . Entre ellas destacan tratamientos de alta especialidad como quimioterapias (Metotrexato y Vincristina) para niños con cáncer



Las listas oficiales revelan . Entre ellas destacan tratamientos de alta especialidad como para Impacto social: Mientras los lotes se acumulaban hasta perder su vida útil debido a una falta de planificación, las familias de los pacientes se vieron obligadas a costear los tratamientos por su cuenta debido al desabasto generalizado

Posibles consecuencias legales

Abogados y voceros de los padres de familia señalan que este escenario no fue un accidente, sino un acto de negligencia criminal. Se anticipan acciones legales por el probable delito de coalición de servidores públicos, lo que pondría bajo investigación tanto a la dirección del Hospital Infantil como a las autoridades de salud a nivel federal responsables de la distribución.

