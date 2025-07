¡Rompen barreras! Desertores norcoreanos debutan en nueva banda de K-Pop en Corea del Sur; conoce su emotiva historia

¡La música rompe barreras! Hyuk y Seok, dos desertores de Corea del Norte lograron debutar en la industria musical surcoreana, al convierte en integrantes de 1VERSE, la nueva banda de K-Pop que ha impactado al mundo entero.

¿Cuál es la historia de Hyuk y Seok, integrantes norcoreanos de 1VERSE?

Seok y Hyuk, los integrantes surcoreanos de 1VERSE, son jóvenes de 25 años, que buscaron refugiarse en el arte y la música, para superar el intenso camino que les ha tocado recorrer desde pequeños.

Ambos eran adolescentes cuando cuando cruzaron la frontera de Corea del Norte a China, reuniéndose con familiares que habían huido del régimen autoritario de Kim Jong-un, líder norcoreano.

Tiempo después, Seok y Hyuk, lograron establecerse en Corea del Sur, para luego ser descubiertos y reclutados en 2022 por el sello musical Singing Beetle, compañía independiente.

Con el sueño de convertirse en estrellas mundiales, Seok y Hyuk, lograron debutar en 1VERSE, una banda que se ha destacado por su diversidad global.

¡El K-Pop como puente! Hyuk descubrió la música fuera de Corea del Norte

Para Hyuk y Seok, el dedicarse a la música en Corea del Nore no era una buena opción, ya que no estaban del todo familiarizados con ella, incluso uno de ellos aseguró que no contaba con el tiempo suficiente para escucharla.

“En Corea del Norte, ni siquiera tenía tiempo para escuchar música, y tampoco estaba en un entorno que lo permitiera”, dijo Hyuk, durante una entrevista para CNN.

Mientras que Seok, aseguró que jamás imaginó que escribiría música. Fue hasta que llegó a Corea del Sur, cuando un profesor lo vio garabateando letras y le sugirió rapear, fue entonces cuando se unió a un grupo de rap escolar.

“Empecé a soñar con convertirme en un ídolo”, compartió Seok, para la entrevista en CNN.

¿Quiénes son los otros integrantes de 1VERSE?

La nueva banda de K-Pop cuenta con 5 integrantes de distintas nacionalidades, entre ellas Estados Unidos, Japón, Tailandia y Corea del Norte, pero ¿quiénes son y cuál es su papel en 1VERSE?



Hyuk - Corea del Norte

Seok - Corea del Norte

Aito - Japón

- Japón Kenny - Chino-estadounidense

- Chino-estadounidense Nathan - Estadounidense con ascendencia laosiana y tailandesa

El debut de 1VERSE fue el pasado 18 de julio 2025, con el lanzamiento de “The 1st Verse”, el video musical de su canción principal “Shattered”. Actualmente cuenta con más de 80 mil vistas.