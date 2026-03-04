“¿Presente?” No, mejor un “¡El gaaas!”; maestra se hace viral por el pase de lista

Una tarea tan simple como el pase de lista terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados en redes sociales. La protagonista es una maestra identificada en plataformas como “La Miss María”, quien decidió cambiar el clásico “presente” por algo mucho más divertido y muy mexicano, ahora se volvió viral.

La dinámica fue sencilla: cada vez que escucharan su nombre, las y los estudiantes debían responder con una frase o sonido que solo exista en México. Sí, de esos que escuchas en la calle, en el mercado o en casa de la abuelita.

El resultado fue oro puro.

Video viral de maestra que pasa lista con frases mexicanas

En el clip que circula en TikTok y otras redes, se escucha a la profesora decir:

“Ahora sí vamos a pasar lista el día de hoy y en lugar de que me digan presente, me van a decir algún sonido o frase que solo exista en México”.

Y desde ahí, todo se salió (para bien) de control.

Entre las respuestas más celebradas están:



“¿Cuántos tacos?”

“Te vas a acordar de mí”

“Si lo encuentro qué te hago”

“Doña Lupe”

“Cuando tengas hijos, me vas a entender”

“¡Voy a querer cinco de pastor!”

“Estufas”

"¡El gaaas!"

El clásico sonido del fierro viejo

O la alarma sísmica

Y hasta un dramático “¡Basuraaa!”

Cada intervención provoca risas en el salón, incluida la de la maestra, que claramente no esperaba tanto nivel de creatividad.

¿Por qué el video de “La Miss María” se hizo tan viral?

Más allá de lo gracioso, el video conectó porque retrata algo muy nuestro: esas frases que forman parte del día a día en México y que, si las escuchas fuera del país, probablemente nadie entendería.

¿Quién no ha oído a alguien decir “Cuando tengas hijos, me vas a entender”? ¿O el típico grito de taquero que te hace salivar aunque no tengas hambre?

Las redes explotaron con comentarios de usuarios diciendo cosas como: “Yo hubiera dicho ‘Ahorita’”, “Faltó el ‘¿Bueno, bueno?’ cuando contestas el teléfono” o "el panadero con el pan".

La dinámica no solo generó carcajadas, también abrió la conversación sobre cómo el lenguaje popular es parte de nuestra identidad cultural.

El éxito del video demuestra que las expresiones mexicanas no solo son parte del habla cotidiana, sino un sello cultural. Desde frases con doble sentido hasta advertencias maternales que todos hemos escuchado, el repertorio parece infinito.

Algunos usuarios aplaudieron la creatividad de los niños y la propuesta de la maestra, sin embargo, otros se quejaron, ya que expresaban que hay personas introvertidas que seguramente no están cómodas con la situación.

Y ahora la pregunta es inevitable: si a ti te pidieran cambiar el “presente”, ¿qué frase mexicana dirías?

