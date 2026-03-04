¡Nos engañó todo este tiempo diciendo que no hacía nada! Cristian Castro reveló que terminó la prepa y agradeció a la UNAM

Que Cristian Castro siempre sí estaba haciendo algo. Este martes, el cantante dio a conocer que finalmente terminó la preparatoria, una meta que había dejado pendiente desde que su carrera musical despegó cuando aún era muy joven.

La noticia se dio a conocer durante Ventaneando, donde se comentó que el intérprete había estado estudiando durante los últimos meses, aunque muchas personas pensaban que no estaba realizando nuevos proyectos.

El propio artista reconoció que concluir esta etapa educativa era un objetivo personal importante y que decidió retomarlo después de años dedicados casi por completo a su carrera en la música.

Esta es la razón por la que Cristian Castro dejó sus estudios

La carrera de Cristian Castro comenzó desde muy joven y rápidamente alcanzó popularidad en la década de los noventa con éxitos como 'Azul', lo que lo llevó a enfocarse por completo en la música.

Con el paso del tiempo, el cantante de 51 años ha mencionado en diversas entrevistas que terminar la preparatoria era un pendiente personal, ya que el ritmo de su carrera artística le impidió concluir sus estudios en su momento.

Retomar la escuela, explicó, fue una forma de cumplir una meta que había dejado inconclusa desde su juventud.

El vínculo con la UNAM y su mamá Verónica Castro

Al hablar de su logro académico, el cantante también expresó su agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución con la que mantiene un vínculo familiar.

Cristian Castro explicó que su madre, la actriz y conductora Verónica Castro, estudió su carrera (Relaciones Internacionales) ahí, por lo que para él era significativo poder concluir esta etapa académica y asociarla con la misma casa de estudios.

El intérprete señaló que finalizar la preparatoria era un objetivo personal que llevaba años buscando cumplir y que finalmente logró gracias al apoyo de su maestra y del programa educativo que lo acompañó durante el proceso.

Cristian Castro tiene más planes académicos

Tras concluir la preparatoria, Cristian Castro ha mencionado que le gustaría continuar con su formación académica y explorar la posibilidad de cursar estudios universitarios.

Aunque no ha detallado qué carrera podría elegir, el artista aseguró que continuar aprendiendo es una meta que ahora le entusiasma, después de haber retomado la escuela tras muchos años dedicado principalmente a la música.